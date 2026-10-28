Средний размер пенсий в сентябре вырос на 8,3% за год
Средний размер всех назначенных в сентябре пенсий составил 25,4 тыс. руб. По сравнению с августом показатель не изменился, а относительно сентября 2025 года — вырос на 8,3%, следует из данных Росстата.
По последним данным Социального фонда России, пенсию в России получают около 40,5 млн человек. В 2027 году, как рассчитывает Фонд, их число увеличится до 43 млн человек.
В следующем году выплаты проиндексируют дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля. Пенсия по старости вырастет на 2,4 тыс. руб., до 30,2 тыс. руб. Проведенный в середине года опрос Russian Field показал, что большинство респондентов оценили необходимый доход для комфортной жизни на пенсии в 79,7 тыс. руб. в месяц.