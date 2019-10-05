«Очень толковый парень»

Трудное детство, мафия и борьба с ней, взлет и падение политической карьеры, чудовищный теракт, встреча с королевой Елизаветой II, знакомство с самыми темными секретами самого могущественного политика Запада, превращение в одного из главных фигурантов дела об импичменте президента. Всего этого хватило бы десяткам людей для того, чтобы говорить, что их жизнь состоялась. Когда же такое случается с одним человеком, то очевидно, что его имя уже вошло в историю. Имя это — Рудольф Уильям Луис Джулиани.

В недавнем интервью журналу New Yorker Рудольф (Руди) Джулиани сказал, что его совершенно не волнует, как о нем будут вспоминать в истории. «Я к тому времени уже умру»,— объяснил он. И это не лукавство. Это слова человека, который абсолютно уверен в себе.

Сын против отца

В семье Джулиани было примерно поровну «хороших» и «плохих». То есть в «большой семье» Руди. Он был единственным сыном, что, конечно, не очень характерно для американо-итальянских семей. Зато дядьев и теток у него было много.

Был, к примеру, дядя Руди (в честь него мальчик и был назван), брат отца, полицейский со стажем в 24 года. Были пятеро братьев мамы, тоже полицейские. Но был и дядя Лео, еще один мамин брат, владелец бара, а по совместительству еще и ростовщик.

Наконец, был уж совсем закоренелый и, главное, «официальный» преступник — Гарольд Джулиани, отец мальчика. Он отсидел несколько лет в знаменитой тюрьме Синг-Синг за грабеж.

После освобождения не смог устроиться на нормальную работу и стал помогать своему зятю Лео выбивать долги.

Обо всем этом господин Джулиани не любит вспоминать, предпочитая называть себя «обыкновенным парнем из Бруклина». Он до сих пор говорит, что ничего не знал о том, как отец зарабатывает на жизнь. Тем не менее ни для кого не секрет, что именно связи Гарольда Джулиани с преступным миром заставили Рудольфа выбрать профессию юриста. Не для того, чтобы защищать преступников, а чтобы их преследовать.

Самый медийный прокурор

Получив диплом юриста, Руди некоторое время прослужил у окружного судьи, а потом открыл собственную практику. Он, несомненно, был карьеристом. В 1975 году он сменил партийную принадлежность, когда республиканцы предложили ему высокий пост в Министерстве юстиции. Именно тогда он начал выстраивать свою репутацию жесткого и бескомпромиссного борца с преступностью.

Первой его жертвой стал коррумпированный конгрессмен Бертрам Поделл, демократ. Дело против него почти рассыпалось, пока в зале суда не появился Джулиани и не устроил Поделлу такой жесткий допрос, что тот не выдержал, пошел на сделку со следствием и получил тюремный срок.

Потом республиканцы отправились в оппозицию, а Руди вернулся к адвокатской практике. После прихода к власти Рональда Рейгана он снова перешел на государственную службу. Его очевидно раздражала чисто чиновничья работа, поэтому он довольно скоро попросился в отставку с поста второго заместителя министра юстиции.

Фото: Dennis Cook / AP

Вскоре он занял должность прокурора по южному округу Нью-Йорка. Эта должность его прославила. Он в равной степени активно преследовал мафиози, обыкновенных преступников, коррумпированных чиновников и бизнесменов. Иногда говорили, что он даже перегибает палку. Он спокойно мог, заранее позвав журналистов, ворваться вместе с полицейскими в офис банка, арестовать пару человек там, продемонстрировать, как их в наручниках отправляют в полицейский участок или офис прокурора, а через несколько дней, уже без журналистов, почти тайно снять с несчастных банкиров все обвинения.

Звездным часом окружного прокурора Джулиани стал арест и привлечение к суду 11 видных мафиози, включая глав всех мафиозных семей Нью-Йорка.

Все они надолго отправились в тюрьму, а Джулиани говорил, что в городе покончено с мафией. В некотором смысле так оно и было: знаменитые пять семей нью-йоркских мафиози — Боннано, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе — перестали играть, ту роль, которую играли раньше.

Успешная борьба с мафией и коррумпированными представителями Уолл-стрит позволила Джулиани в 1993 году стать первым за многие годы республиканцем—мэром Нью-Йорка.

Бессердечный единоличник

Руди Джулиани был неприятным мэром. «Кажется, все задавались вопросом, есть ли у него сердце,— вспоминал позже один из его ближайших соратников.— Но знаете что? Дело он делал».

Мэр Джулиани пришел к власти с обещанием провести школьную реформу и сократить преступность, уровень которой зашкаливал и делал город одним из самых криминогенных в мире.

Как писал нью-йоркский колумнист Уолли Бок, когда Джулиани переехал в Грейси-мэншен, официальную резиденцию нью-йоркских мэров, казалось, что город совершенно неуправляем. В последний год предшественника Джулиани на посту мэра в городе было совершено 2085 убийств. Статистика по другим видам преступлений была еще плачевней.

Фото: Mike Segar / Reuters

Джулиани вместе с назначенным им на пост главы нью-йоркского департамента полиции Уильямом Браттоном начали наводить порядок. «Мы будем бороться за каждую улицу. За каждый район!» — заявлял Браттон, перефразируя знаменитую фразу Уинстона Черчилля. За год количество убийств сократилось до 1561, затем до 1177, а затем и вовсе замерло вокруг отметки в 700.

Браттон награды не дождался. Под давлением Джулиани он ушел в отставку. Как говорили в окружении мэра, босс в городе может быть только один. Глава полиции раздражал мэра тем, что появлялся на страницах газет чаще. Справедливости ради стоит отметить, что после ухода Браттона преступность в мегаполисе продолжила снижение.

Мэр всего мира

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке должны были стартовать праймериз на очередные выборы мэра. В этот день Руди Джулиани, не баллотировавшийся на следующий срок, автоматически переходил в разряд «хромых уток». К этому моменту из героя первого срока руководства городом он превратился в посмешище и позор.

Фото: Joe DeMaria / AP

Вторая жена Джулиани выбросила его на улицу, после того как тот заявил о желании развестись. В прессе появились фотографии Руди в женском белье и сообщения о том, что он очень даже любит переодеваться. Наконец, Нью-Йорк потрясла история с жестоким надругательством полицейскими над иммигрантом из Гаити Абнером Луимой, а перед этим — убийство белыми полицейскими иммигранта из Гвинеи Амаду Диалло. В теле Диалло нашли 41 пулю. Ньюйоркцы начали постепенно задавать вопрос, не связаны ли очевидная и бесконтрольная жестокость со стороны полиции и сокращение преступности.

Вечером 10 сентября 2001 года жители Нью-Йорка отходили ко сну, уставшие от Джулиани, раздраженные им и, безусловно, удовлетворенные тем, что терпеть его осталось недолго. На следующий день Джулиани вновь стал их героем. Более того, он стал героем всего мира.

В отсутствие президента, который не выходил на связь с внешним миром почти весь тот ужасный день, Руди Джулиани был главным лицом, через которое мир узнавал новости о Нью-Йорке.

Он сумел убедить жителей, растерянных, испуганных и, кажется, лишившихся веры во что бы то ни было доброе и хорошее, что они выстоят. Джулиани выступил с речью, которую до сих пор сравнивают с лучшими речами Уинстона Черчилля.

«Завтра Нью-Йорк снова будет здесь. И мы выстроим заново все, что разрушено. И мы будем сильнее, чем были когда-либо… Я хочу, чтобы жители Нью-Йорка были примером для всей страны и всего мира. Примером в том, что терроризм нас не остановит», — объявил он.

Фото: Reuters

Безупречное поведение Джулиани во время кризиса вернуло ему любовь, а, главное, уважение горожан, американцев и всего мира. Жак Ширак назвал его «Руди-скала». Королева Елизавета возвела его в рыцарское достоинство. Журнал «Тайм» назвал Руди «человеком 2001 года». Журналисты говорили, что Джулиани показал пример того, как должны вести себя политики в кризис. А сам Руди задумался о продолжении политической карьеры.

Герой всей этой истории

После терактов 11 сентября 2001 года Джулиани стал одной из главных звезд республиканской партии. В 2004 году он был доверенным лицом Джорджа Буша-младшего. В 2008-м даже выставил свою кандидатуру. Но через несколько месяцев вышел из гонки и занялся тем, что у него получалось много лучше,— агитировал за других.

Он поддержал кандидатуру Джона Маккейна. И, после поражения последнего Бараку Обаме, ушел в тень почти на 8 лет.

Джулиани стал, кажется, первым более или менее влиятельным и популярным республиканцем, который поддержал кандидатуру Дональда Трампа на праймериз. Он предан Трампу до сих пор. И Трамп, для которого, похоже, личная преданность важнее всех прочих качеств, это ценит.

Фото: Mike Segar / Reuters

Сразу после победы Трампа Джулиани называли претендентом на пост государственного секретаря. Госсекретарем он так и не стал. Он со временем вообще перестал занимать какие-то публичные и официальные должности.

Но влияние его от этого не снизилось. Джулиани стал личным адвокатом президента. Сначала одним из некоторых, потом — едва ли не единственным. Именно из-за этого он оказался в центре так называемого «Украинагейта», который обрастает все новыми и новыми подробностями.

Началось все с того, что летом этого года журналистам стало известно, что Джулиани собирается в Киев для переговоров с только что избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Уже это вызвало у противников Трампа недовольство и подозрения.

Зачем посылать своего адвоката, когда у тебя в распоряжении государственные служащие? Только за тем, что чиновники не могут выполнять твоих личных распоряжений.

Позже эти подозрения блестящим образом подтвердились. Сначала письмом так называемого «разоблачителя», в котором Джулиани назывался центральной фигурой давления Трампа на иностранных лидеров. Затем публикацией разговора Трампа и Зеленского. В ходе той беседы президент США попросил украинского коллегу помочь с расследованием в отношении политического противника, предложив в качестве канала связи своего личного частного представителя.

«Руди хорошо знает, что происходит, и он очень толковый парень. Если бы вы могли с ним поговорить, это было бы замечательно»,— отрекомендовал Джулиани американский президент.

Неясно, насколько действительно велика роль Руди во всей этой истории. Но он, судя по всему, хочет максимально ее усилить. Во всяком случае, в интервью журналу The Atlantic он сказал: «Я буду героем всей этой истории. Когда все закончится, я буду героем».

Вячеслав Белаш