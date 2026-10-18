Премьер Литвы сообщил о попытке поджога дата-центра с оборудованием Starlink

Ночью 18 октября была совершена попытка поджога предприятия в Вильнюсе, где установлено оборудование компании Starlink. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс. По его словам, объект обеспечивает работу спутниковых антенн, которыми пользуется Украина.