Премьер Литвы сообщил о попытке поджога дата-центра с оборудованием Starlink
Ночью 18 октября была совершена попытка поджога предприятия в Вильнюсе, где установлено оборудование компании Starlink. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс. По его словам, объект обеспечивает работу спутниковых антенн, которыми пользуется Украина.
«Службы предупреждали это предприятие о возможных диверсиях, охрана была усилена, поэтому попытка провалилась»,— написал господин Синкявичюс в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
По данным властей, около двух часов ночи неизвестные попытались сжечь девять антенн и блок управления. На месте происшествия были обнаружены емкости с легковоспламеняющимися жидкостями. Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас назвал попытку диверсии против инфраструктуры Starlink «уникальным случаем», передает MadeinVilnius. Он сообщил, что компанию предупреждали о риске подобной атаки за несколько дней до произошедшего.
Премьер-министр связал происшествие с «гибридной войной России» против Европы. «Вероятно, заказчик известен заранее — это российская сторона»,— заявил он (цитата по LRT).
В воскресенье в граничащих с Латвией районах Литвы также было зафиксировано движение неопознанного летающего объекта. Позже в Пасвальском районе страны обнаружили обломки БПЛА. Премьер-министр Литвы после этого сообщил о созыве заседания Комиссии по нацбезопасности. На нем власти поднимут вопрос о предоставлении службам дополнительных полномочий для нейтрализации дронов.