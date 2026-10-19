Трамп поддержал Нетаньяху перед парламентскими выборами в Израиле
Президент США Дональд Трамп призвал голосовать за действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на выборах в Кнессет. Он назвал господина Нетаньяху «сильным, смелым и блестящим лидером», а также «выдающимся партнером».
«Пусть эта публикация будет свидетельствовать о том, что я полностью поддерживаю кандидатуру Биби Нетаньяху в борьбе за переизбрание премьером Израиля. Биби Нетаньяху никогда вас не подведет»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.
По словам господина Трампа, обычный человек сломался бы «перед лицом колоссального противодействия, однако Нетаньяху «не дрогнул — напротив, он стал только сильнее».
Американский президент добавил, что США и Израиль вместе противостоят Ирану. «Если у Израиля окажется не тот Лидер — а им был бы любой другой, кроме Биби, — Америке придется делать эту работу самой»,— написал он.
Биньямин Нетаньяху в соцсети X поблагодарил господина Трампа «за колоссальную поддержку и совместную работу». «Вместе мы доведем миссию до конца»,— написал он.
Выборы в израильский Кнессет запланированы на 27 октября. 120 мест в Кнессете распределяются пропорционально между партиями, преодолевшими порог в 3,25%. Для формирования правительства и назначения премьер-министра коалиции требуется минимум 61 мандат. Как отмечает Fox News, по текущим прогнозам, партия Нетаньяху «Ликуд» получает 18–22 места, а правый религиозный блок партий, поддерживающих «Ликуд» — 49–51 место.