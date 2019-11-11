Подозреваемого в расчленении аспирантки доцента СПбГУ отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 8 января доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко. Рюкзак с ее конечностями и травматическим пистолетом была найдена при историке в субботу утром, когда преподавателя спасли из реки Мойки, где он пытался утопить останки убитой.

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Сам подозреваемый против ареста не возражал. «Я раскаиваюсь в совершенном, полагаю, что ходатайство следователя обоснованно»,— сказал Олег Соколов, после чего заплакал. На протяжении заседания ему несколько раз становилось плохо.

Адвокат подозреваемого Александр Почуев просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест, который Олег Соколов мог бы отбывать по месту совершения преступления (по закону это невозможно). «Олег Валерьевич не представляет общественной опасности. В свои 63 года он не будет пытаться препятствовать следствию. Возможны какие-то гуманные методы, например с отключением связи»,— сказал суду адвокат. В продлении срока задержания на 72 часа стороне защиты было отказано.

Он также сообщил журналистам, что в ближайшее время доценту предъявят обвинение. Защита при этом намерена обжаловать арест Олега Соколова.

«Мы не питали иллюзий по поводу того, какую меру пресечения ему изберут, но считаем, что кидать на нары 63-летнего старца, на тюремную баланду с такими заслугами перед Отечеством просто негуманно»,— сказал господин Почуев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, историк находится в состоянии стресса, и не помнит всего, что произошло. Защита считает дело очень сложным и неоднозначным, и «в любом случае это история двух влюбленных, между которыми что-то произошло».

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Как сообщал “Ъ”, в субботу утром 63-летнего доцента СПбГУ спасли из реки Мойки, при нем нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а в квартире — женскую голову. Убитой оказалась 23-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Позднее в признательных показаниях Олег Соколов сообщил, что застрелил ее еще 7 ноября, а затем решил избавиться от тела. Водолазы нашли туловище убитой в одной из рек Кировского района Санкт-Петербурга.

Подробнее об аресте историка — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».

Марина Царева, Санкт-Петербург