Западные наблюдатели заметили опасное сближение российского спутника с финским
Российский военный спутник «Космос-2612», который западные наблюдатели относят к аппаратам-инспекторам, сблизился с финским радиолокационным спутником ICEYE-X36. Специалисты допускают, что подобные маневры могут использоваться для изучения другого аппарата, демонстрации возможностей или подготовки к вмешательству в его работу.
По данным американской компании LeoLabs, отслеживающей объекты на орбите, 17 октября расстояние между аппаратами составляло около 4,8 км. Нидерландский специалист по наблюдению за спутниками Марко Лангбрук оценивал его в 1–2 км. Сближение стало результатом серии маневров российского аппарата, начавшихся 30 сентября. Как следует из анализа Integrity ISR, 12 октября «Космос-2612» снизил орбиту и скорректировал ее параметры, вследствие чего, по оценке аналитиков, российский аппарат практически совместил плоскость своей орбиты с орбитой ICEYE-X36.
Белинда Маршан из американской компании Slingshot Aerospace в комментарии Reuters назвала среди возможных целей таких маневров наблюдение за спутником, подготовку к вмешательству в его работу и демонстрацию возможностей. Глава космического командования Германии Михаэль Траут ранее предупреждал, что подобные действия могут угрожать коммерческим спутниковым группировкам и без прямого нападения: например, они вынуждают аппараты менять орбиту и расходовать топливо, сокращая срок их службы.
Это не первый эпизод сближения российских военных спутников с ICEYE-X36. В мае, по данным Космических сил США, к аппарату приблизились четыре российских спутника — «Космос-2610», «Космос-2611», «Космос-2612» и «Космос-2613». Глава ICEYE Рафал Моджевский тогда сообщил Reuters, что компания после этого скорректировала орбиту своего спутника, на что российская сторона ответила новыми маневрами.
ICEYE — основанная в Финляндии в 2014 году компания, разрабатывающая и эксплуатирующая спутники радиолокационного наблюдения Земли. Она работает через международную сеть подразделений, в том числе американскую ICEYE US со штаб-квартирой в Калифорнии. Американское подразделение производит спутники и управляет аппаратами, лицензированными в США, а также поставляет данные американским государственным заказчикам. Спутники ICEYE оснащены радарами с синтезированной апертурой (SAR), позволяющими получать изображения ночью и сквозь облачность. Компания также предоставляет спутниковые данные Украине.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 3