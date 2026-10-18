Западные наблюдатели заметили опасное сближение российского спутника с финским

ICEYE — основанная в Финляндии в 2014 году компания, разрабатывающая и эксплуатирующая спутники радиолокационного наблюдения Земли. Она работает через международную сеть подразделений, в том числе американскую ICEYE US со штаб-квартирой в Калифорнии. Американское подразделение производит спутники и управляет аппаратами, лицензированными в США, а также поставляет данные американским государственным заказчикам. Спутники ICEYE оснащены радарами с синтезированной апертурой (SAR), позволяющими получать изображения ночью и сквозь облачность. Компания также предоставляет спутниковые данные Украине.