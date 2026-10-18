Зерно созрело для роста

Согласно S&P Global, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости доставки побудили некоторых покупателей искать альтернативные источники поставок или использовать запасы. В сентябре импорт пшеницы в Египет сократился на 50% по сравнению с августом и на 74% год к году, до 358,9 тыс. тонн. Украина сменила Россию в качестве основного поставщика, отгрузив 136,9 тыс. тонн, в основном прибрежными судами. В Турции импортеры обратились к государственным запасам и собственному урожаю, также рассматривают возможность закупки пшеницы в Литве или Германии, если экспорт из России не восстановится в ноябре. Бангладеш стремился закупить индийскую пшеницу, добавляют в S&P Global.