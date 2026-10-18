Зерно созрело для роста
Стоимость пшеницы за неделю выросла на 0,4–1,2%
Цены на пшеницу на внутреннем рынке России вернулись к росту после трехмесячного снижения. За последнюю неделю средние значения прибавили 0,4–1,2%. В перспективе медленный рост сохранится. Это связано с позицией аграриев: некоторые из них уже продали минимально необходимый объем зерна и могут отказываться от сделок по низким ценам.
Стоимость пшеницы третьего класса на неделе 12–18 октября на внутреннем рынке выросла на 1,2%, до 8,3 тыс. руб. за тонну, подсчитали в «Совэконе». Продукция четвертого класса подорожала на 0,6%, до 8 тыс. руб., пятого — на 0,4%, до 6,9 тыс. руб. за тонну. Средние цены на рынке растут вторую неделю подряд, в центре страны и Поволжье положительный тренд начал фиксироваться в конце сентября, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов. Сейчас показатели фактически вернулись на уровень месячной давности.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что медленный рост цен на пшеницу прослеживается на внутреннем рынке две-три недели. Эксперт предполагает, что в ближайшей перспективе тренд сохранится. Цены в какой-то момент упали ниже экспортного паритета на Балтике и со стороны аграриев началось жесткое сопротивление, поясняет он.
Устойчивое падение внутренних цен на пшеницу началось во второй половине июля из-за ограничения основного канала экспорта — приостановки поставок через порты Азово-Черноморского бассейна. В результате год к году стоимость зерна потеряла более 20% к значениям прошлого года, а часть аграриев была вынуждена продавать продукцию ниже себестоимости (см. “Ъ” 26 августа). Сложная ситуация сформировалась на юге страны из-за высокого урожая и удаленности регионов от портов северо-запада.
Сейчас период массовых распродаж на рынке постепенно завершается. Андрей Сизов отмечает, что аграрии реализовали объем зерна, необходимый для получения средств на текущие затраты. Ситуация с экспортом начала медленно выравниваться. В «Совэконе» ожидают, что в октябре за рубеж отправят 2,8 млн тонн российской пшеницы. Год к году значение потеряет 48,2%. Ранее речь шла о снижении более чем на 50% (см. “Ъ” от 30 августа). Поддерживать цены на пшеницу внутри страны, по мнению аналитиков «Совэкона», может и растущий спрос со стороны животноводов.
Минсельхоз США (USDA; один из ориентиров для мировых рынков) в октябрьском отчете снизил прогноз российского экспорта пшеницы в сезоне-2026/27 (длится с начала июля 2026 года по конец июня 2027 года) с 43 млн до 40 млн тонн. Если эти ожидания реализуются, результат окажется худшим как минимум за пять лет.
В S&P Global Energy CERA снизили в октябре свой прогноз по экспорту российской пшеницы в текущем сезоне до 32,5 млн тонн с 42,5 млн тонн. Оценка предполагает нормализацию экспорта из портов Черного моря к январю 2027 года. Пока, говорится в обзоре, экспортеры перенаправляют поставки в порты Балтики, но те остаются перегруженными, а ограниченные возможности железной дороги, мощностей хранения и лабораторий сдерживают процесс. Ставки фрахта зерновых балкеров из портов Балтики в Египет за первую неделю октября выросли на $10, до $54 за тонну в условиях конкуренции за суда, указывают аналитики.
Согласно S&P Global, перебои с поставками через Черное море и рост стоимости доставки побудили некоторых покупателей искать альтернативные источники поставок или использовать запасы. В сентябре импорт пшеницы в Египет сократился на 50% по сравнению с августом и на 74% год к году, до 358,9 тыс. тонн. Украина сменила Россию в качестве основного поставщика, отгрузив 136,9 тыс. тонн, в основном прибрежными судами. В Турции импортеры обратились к государственным запасам и собственному урожаю, также рассматривают возможность закупки пшеницы в Литве или Германии, если экспорт из России не восстановится в ноябре. Бангладеш стремился закупить индийскую пшеницу, добавляют в S&P Global.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 9