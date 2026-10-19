Девять ушедших автоконцернов сохранили юрлица и выручку в России

Южнокорейская Hyundai сохранила структуры «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «Хендэ Кэпитал Сервисез». Кроме того, бренд Kia сохранил компанию «Киа Россия и СНГ». В 2025 году их совокупная выручка составила около 4,2 млрд руб.