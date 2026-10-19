Девять ушедших автоконцернов сохранили юрлица и выручку в России
Девять иностранных автомобильных концернов, заявивших об уходе из России, сохранили в стране дочерние компании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Rusprofile.
По данным авторов исследования, часть зарубежных автопроизводителей сохранила российские юридические лица, поддерживает их работу и регистрирует товарные знаки, рассчитывая на возвращение на рынок.
В частности, речь идет о сохранении немецким концерном BMW компаний «БМВ Русланд Трейдинг», «БМВ Лизинг» и «БМВ Банк». Совокупная выручка первых двух структур в 2025 году составила порядка 6,5 млрд руб.
Немецкий бренд Porsche (входит в группу Volkswagen) сохранил «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва» с общей выручкой около 1,2 млрд руб. за 2025 год.
Южнокорейская Hyundai сохранила структуры «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «Хендэ Кэпитал Сервисез». Кроме того, бренд Kia сохранил компанию «Киа Россия и СНГ». В 2025 году их совокупная выручка составила около 4,2 млрд руб.
Присутствие в стране также сохранили Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki, отмечается в исследовании.