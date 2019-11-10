При поисках останков предполагаемой жертвы историка СПбГУ нашли скелет другого человека

Во время поисков останков тела предполагаемой жертвы доцента СПбГУ Олега Соколова в реке Мойке водолазы обнаружили скелет другого человека, сообщили ТАСС в «Поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга». Решается вопрос о возбуждении дела.

«Нашли другие останки, но это не та девушка, которую искали»,— сказали агентству в поисково-спасательной службе.

Уголовное дело могут возбудить не в отношении преподавателя СПбГУ, а по факту обнаружения тела, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Напомним, 63-летнего историка, реконструктора и доцента СПбГУ Олега Соколова задержали вчера, 9 ноября. Его достали из реки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки. Преподавателя госпитализировали с переохлаждением. Его подозревают в убийстве сожительницы — выпускницы 1995 года рождения. При обыске в квартире обнаружили фрагменты тела и пилу. Господин Соколов сделал чистосердечное признание и оформил явку с повинной.