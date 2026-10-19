Песков подтвердил обсуждение трехстороннего саммита РФ, США и КНР

Президент США, по словам собеседников издания, согласия на такой саммит пока не дал, но «может быть восприимчив к этой идее». Российские власти, по информации газеты, передали предложение Пекину по дипломатическим каналам. Китайская сторона дала понять, что не станет возражать против саммита, если господин Трамп согласится в нем участвовать.