Песков подтвердил обсуждение трехстороннего саммита РФ, США и КНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения трехстороннего саммита руководителей стран, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, российская сторона хочет на этой встрече обсудить возможность завершения конфликта на Украине.
«Четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки пока нет, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи»,— сказал газете господин Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал информацию издания о том, что президент России Владимир Путин предложил организовать в ноябре трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Один из источников газеты утверждает, что Владимир Путин выдвинул эту идею 9 октября во время телефонного разговора с господином Трампом.
Президент США, по словам собеседников издания, согласия на такой саммит пока не дал, но «может быть восприимчив к этой идее». Российские власти, по информации газеты, передали предложение Пекину по дипломатическим каналам. Китайская сторона дала понять, что не станет возражать против саммита, если господин Трамп согласится в нем участвовать.
Кремль, по данным WSJ, предложил организовать встречу на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне.