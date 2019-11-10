Французский институт уволил российского историка, подозреваемого в убийстве выпускницы СПбГУ

Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) лишил должности в научном совете института историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве сожительницы, своей выпускницы.

«Мы с ужасом узнали через СМИ о том страшном преступлении… Мы даже представить себе не могли, что этот человек, являвшийся преподавателем СПбГУ и приглашенным профессором Сорбоннского университета, награжденный орденом Почетного легиона, совершит такой отвратительный поступок»,— говорится в заявлении института (цитата по AFP).

ISSEP лишил его должности «немедленно» и выразил соболезнования семье погибшей.

63-летнего Олега Соколова задержали вчера, 9 ноября. Преподавателя достали из реки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки. Его подозревают в убийстве сожительницы — выпускницы 1995 года рождения. При обыске в квартире обнаружили фрагменты тела и пилу.