Летевший из Тель-Авива в Вену самолет сел в Болгарии из-за сообщения о бомбе
Самолет австрийской компании Austrian Airlines Airbus A320, который летел из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии. Экипаж получил сообщение о возможном минировании борта, сообщает газета Haaretz.
Авиакомпанию об угрозе предупредил гражданин Австрии, который не был пассажиром самолета, отмечает издание. В Министерстве транспорта и связи Болгарии сообщили, что, по предварительным данным, на борту находились шесть членов экипажа и 51 пассажир. Их эвакуировали с судна, передает Sky News.
Борт перед посадкой сопровождал истребитель ВВС Болгарии, сообщили в министерстве. Был организован оперативный штаб. Специалисты проверяют самолет.