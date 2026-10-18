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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

Летевший из Тель-Авива в Вену самолет сел в Болгарии из-за сообщения о бомбе

Самолет австрийской компании Austrian Airlines Airbus A320, который летел из Тель-Авива в Вену, совершил экстренную посадку в Болгарии. Экипаж получил сообщение о возможном минировании борта, сообщает газета Haaretz.
Авиакомпанию об угрозе предупредил гражданин Австрии, который не был пассажиром самолета, отмечает издание. В Министерстве транспорта и связи Болгарии сообщили, что, по предварительным данным, на борту находились шесть членов экипажа и 51 пассажир. Их эвакуировали с судна, передает Sky News.
Борт перед посадкой сопровождал истребитель ВВС Болгарии, сообщили в министерстве. Был организован оперативный штаб. Специалисты проверяют самолет.