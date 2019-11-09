Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве бывшей студентки

В Санкт-Петербурге следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ. Ранее мужчину достали из реки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки. Источник ТАСС в ведомстве сообщил, что задержанный — историк, реконструктор и доцента СПбГУ Олег Соколов.

По данным следствия, 63-летнего мужчину, чье имя ведомство официально не называло, достали из реки Мойки. В его рюкзаке нашли обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц с переохлаждением.

Источник «Интерфакса» сообщил, что историк и преподаватель СПбГУ подозревается в убийстве своей выпускницы, с которой он сожительствовал. «Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила»,— сказал собеседник агенства.

По одной из версий, мужчина оказался в реке случайно. По другой версии, он пытался затопить части тела. «Предварительно установлено, что погибшая — это его выпускница 1995 года рождения»,— добавил собеседник агентства. Источник ТАСС в следственных органах подтвердил информацию о погибшей, сказав, что тело, найденное в квартире преподавателя, принадлежит выпускнице СПбГУ.

«Интерфакс» также сообщил, что Олег Соколов специализируется на военной истории Франции и является основоположником военно-исторической реконструкции в России. Он был награжден французским орденом Почетного легиона. По данным агентства, преподаватель и девушка вместе изучали историю Франции.