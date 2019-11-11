Песков назвал убийство девушки доцентом СПбГУ актом безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, совершенное ее сожителем и доцентом того же вуза Олегом Соколовым, актом безумия и сумасшествием. При этом виновных и их мотивы еще предстоит установить следствию, заявил он.

Что известно по делу преподавателя СПбГУ Читать далее

По его словам, это чудовищное преступление, которое не может не тронуть буквально всех, кто знает о нем. «Мотивы, причины преступления и так далее будут установлены в ходе следствия. Потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия. Но согласитесь, что в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое такое сумасшествие, винить кого-то кроме самого убийцы... С другой стороны, это опять же определит следствие и суд»,— сказал господин Песков. Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин в курсе случившегося.

Чем известен историк Олег Соколов Читать далее

Напомним, Олега Соколова утром 9 ноября достали из реки Мойки. В его рюкзаке нашли фрагменты женского тела и травматический пистолет. В квартире преподавателя найдены части тела Анастасии Ещенко. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам господин Соколов, госпитализированный в Мариинскую больницу с переохлаждением, признался в содеянном. Сегодня ему выберут меру пресечения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Петербургский доцент реконструировал убийство».