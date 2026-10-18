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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

КСИР сообщил о подрыве на мине танкера в Ормузском проливе

Танкер подорвался на мине в южной части Ормузского пролива, сообщает Fars со ссылкой на иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). После подрыва в машинном отделении произошел взрыв и начался пожар.
Танкер двигался через пролив с отключенными навигационными системами и средствами позиционирования, отметили в КСИР. «Игнорируя правила судоходства в проливе, оно следовало несанкционированным южным маршрутом»,— указано в сообщении.
В ВМС КСИР добавили, что в отношении судов, отключающих навигацию в районе Ормузского пролива и Персидского залива, «будут приняты жесткие и решительные меры».