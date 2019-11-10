Чем известен историк Олег Соколов

В Санкт-Петербурге 9 ноября по подозрению в убийстве своей бывшей студентки был задержан историк, доцент СПбГУ, специалист по военной истории Франции Олег Соколов. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Соколов Олег Валерьевич родился 9 июля 1956 года в Ленинграде. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института по специальности «инженер-физик» (1979), исторический факультет Ленинградского государственного университета по кафедре истории Нового и Новейшего времени (1984).

В 1991 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Офицерский корпус французской армии при старом порядке и в период революции 1789–1799». С 2000 года — доцент кафедры истории Нового времени исторического факультета СПбГУ, в 1998, 2000 и 2002 годах был приглашенным профессором Сорбоннского университета. В 2008 году работал консультантом у коллекционера предметов эпохи Наполеона Виктора Батурина, брата жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По данным СМИ, в том же 2008 году заявление в полицию на господина Соколова написала его студентка: она обвиняла его в избиении, однако дело до суда не дошло.

Является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, объединяющего военно-исторические клубы страны, крупный специалист по военной истории Франции. Президент Общероссийского военно-исторического движения, которое организует реконструкции военных сражений периода Наполеоновских войн.

Французский Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) после задержания историка лишил его должности в научном совете института. Имя Олега Соколова также было указано в составе научного совета Российского военно-исторического общества, после появления информации об убийстве оно пропало с сайта. За свою научную и общественную деятельность в 2003 году во Франции был награжден орденом Почетного Легиона степени кавалера.

Автор около сорока монографий и статей по военной истории Европы XVII—начала XIX веков, выпускавшихся на разных языках, а также многочисленных исторических передач, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах.