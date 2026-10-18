Смешать, но не взбалтывать

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Металлурги просят готовить специалистов отрасли по отдельной группе учебных программ
Ассоциация «Русская сталь» не согласна с готовящимся Минобрнауки в рамках реформы высшего образования вариантом укрупнения группировки специальностей, востребованных металлургической отраслью. Ранее министерство предложило объединить все направления, по которым проходят обучение будущие специалисты для этого сектора промышленности, в общую группу «Химические технологии и обрабатывающие отрасли». Ассоциация же предлагает свой набор учебных программ, считая, что он позволит студентам в большей степени сосредоточиться на знаниях, необходимых для будущих металлургов.
Объединяющая компании российской черной металлургии ассоциация «Русская сталь» обратилась в Минобрнауки с предложением рассмотреть ее версию группировки вузовских учебных программ для подготовки необходимых отрасли специалистов (копия письма есть у “Ъ”).
Сейчас в рамках реформы системы высшего образования актуализируется перечень образовательных программ и сокращается число укрупненных групп специальностей (УГС). В изначальной версии, предложенной Минобрнауки весной этого года, все направления, по которым проходят обучение будущие специалисты для металлургической индустрии, оказались в УГС «Химические технологии и обрабатывающие отрасли».
«Русская сталь» в письме предлагает выделить учебные программы для металлургов в самостоятельную УГС «Металлургия и технологии материалов».
Предложенный перечень включает семь специальностей, обеспечивающих подготовку специалистов для «ключевых технологических переделов металлургического производства» (это, в частности, «Материаловедение и технологии материалов», «Металлургия черных металлов» и «Обработка металлов давлением»). Каждая специальность предусматривает от 4 до 12 образовательных траекторий, конкретизирующих содержание подготовки с учетом технологической специализации предприятия, региональной структуры промышленности, научно-образовательного потенциала университета и кадрового заказа работодателей.
«Металлургическое производство имеет уникальные виды технологических процессов, принципиально отличающиеся от процессов химического производства, деревообработки, легкой промышленности и других отраслей,— поясняет директор Института машиностроения, материалов и транспорта Высшей школы физики и технологий материалов Сергей Ганин.— Студенты не смогли бы получить знания об этих процессах, посещая обобщенные дисциплины, сформированные для технологически не связанных индустрий».
По его словам, профильные для отрасли вузы (такие как НИТУ МИСИС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет) также приняли участие в разработке учебных программ новой УГС, что гарантирует возможность реализовать ее на практике в учебном заведении.
По словам источника “Ъ” в металлургической отрасли, предлагаемая ассоциацией система «даст студенту профильную подготовку, а предприятию — специалиста, которому потребуется значительно меньше времени для адаптации на производстве».
Он отмечает, что большинство компаний готовы уже с первого курса предлагать студентам целевую подготовку и вкладываться в формирование нужных компетенций, но для этого необходимо выделить специальности под переделы уже на старте обучения».
Гендиректор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко считает: укрупнение групп образовательных программ приводит к тому, что значительная часть учебного времени отводится общим дисциплинам в ущерб профильным, так что предприятия рискуют получить выпускников, нуждающихся в доучивании.
В то же время, говорит источник “Ъ” в крупном федеральном вузе, система образования не может передавать работодателю полностью готового специалиста, поскольку это потребует чрезмерной специализации образовательных программ. «Корпоративные расходы на доучивание молодых кадров пока еще ни у кого на рынке труда не достигли какой-то критической отметки, чтобы их было необходимо полностью переложить на вуз»,— говорит он.
Модернизация учебных программ Минобрнауки сейчас затрагивает разные направления подготовки и, соответственно, отрасли. В перспективе расширение числа компаний, которые хотели бы больше влиять на организацию образования в профильных вузах, неизбежно. В условиях долгосрочного ограничения предложения на рынке труда в РФ «выращивание» специалистов постепенно становится для работодателей основным способом обеспечить себя подходящими кадрами.
В Минобрнауки не ответили на запрос “Ъ”.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 2