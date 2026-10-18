Смешать, но не взбалтывать

В то же время, говорит источник “Ъ” в крупном федеральном вузе, система образования не может передавать работодателю полностью готового специалиста, поскольку это потребует чрезмерной специализации образовательных программ. «Корпоративные расходы на доучивание молодых кадров пока еще ни у кого на рынке труда не достигли какой-то критической отметки, чтобы их было необходимо полностью переложить на вуз»,— говорит он.