Командные игры разума
В Подмосковье прошел суперфинал конкурса управленцев «Лидеры России»
В подмосковной мастерской управления «Сенеж» 18 октября завершился трехдневный суперфинал конкурса «Лидеры России». Впервые участниками курируемого администрацией президента проекта стали команды, выполнявшие задания из сферы бизнес- и государственного управления. За тем, как из 55 суперфиналистов отбирали 17 победителей, следил корреспондент “Ъ” Степан Мельчаков.
Главной новацией шестого сезона «Лидеров России» стало проведение конкурса не в индивидуальном (как это было начиная со старта проекта в 2017 году), а в командном формате. На «малом» финале в июне участники соревновались в четырех номинациях: команды из госсектора, корпораций, любых других организаций и сборные из членов разных коллективов. По словам организаторов, провести «абсолютный» суперфинал их попросили сами конкурсанты, пожелавшие столкнуться с лучшими из лучших. Итоговое соревнование получило название «Лига чемпионов».
По данным организаторов, с начала проведения конкурса «Лидеры России» назначения на высокие должности получили более 700 его участников, среди которых 7 заместителей федеральных министров и глав федеральных ведомств, 5 губернаторов и 22 депутата Госдумы восьмого созыва. В девятую Думу прошли уже 34 «лидера». Цель конкурса — поиск, развитие и поддержка перспективных управленцев. Проект реализуется на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) при поддержке Президентской академии. К оценке команд привлечены специалисты ЭКОПСИ — одной из крупнейших российских компаний в области управленческого и HR-консалтинга.
В число 55 коллективов, отобранных на суперфинал, вошли команды из федеральных министерств (включая Минфин и Минпромторг), региональных правительств (ДНР, Амурская область, Чукотка и т. д.), госкорпораций («Газпром», РЖД, «Росатом» и др.). Сразу несколько «пятерок» (именно столько человек входит в одну команду) оказались связаны с военно-промышленным комплексом. Чтобы соревнование проходило в равных условиях, его программу поровну насытили заданиями из бизнес-сферы и госуправления.
Состязания суперфинала проходили два дня (16–17 октября). 55 столов были расставлены почти впритык друг к другу и заняли все пространство амфитеатра «Сенежа». Одно из первых заданий касалось умения вести переговоры. В нем было несколько раундов, и каждый — на свою уникальную тему. Так, конкурсантам поочередно предлагалось представить себя то участниками инвестиционного комитета компании, занимающейся производством и сбытом минеральных удобрений, то региональными чиновниками, которым необходимо в условиях ограниченного бюджета выбрать, на какие социальные программы будут потрачены казенные деньги.
Как позже разъяснили “Ъ” участники «социального» раунда, в рамках этого задания им было необходимо смешаться с конкурентами таким образом, чтобы за одним столом оказалось пять представителей разных команд.
Каждый — со своей социальной программой в диапазоне от помощи пенсионерам или молодым до обеспечения кибербезопасности. Далее путем переговоров было необходимо привести стол к коллегиальному решению выделить финансирование именно твоему варианту. На все это накладывался «губернаторский KPI», требовавший, к примеру, покрыть мерами поддержки как можно большую часть населения.
При этом каждая ситуация предполагала возникновение форс-мажора, о котором команды узнавали в последний момент. Например, в раунде с социальными программами ведущий сообщил участникам: «Сегодня утром было принято решение о направлении 20% из ранее выделенного бюджета на новые социальные инициативы: на целевую программу "Признание и честь" по дополнительной поддержке участников СВО и членов их семей. То есть бюджета стало меньше».
Со стартовым сигналом зал загудел от обсуждений, с каждого стола доносилось: «Охват, охват, охват!..» Обсуждение шло весьма азартно. «Целевая аудитория — пожилые люди старше 70 лет, да еще и оставшиеся без родственников. Это очень маленькая целевая группа!» — оспаривала позицию конкурента одна из участниц. «Цинично!» — не сдавался оппонент. За соседним столиком мужчина напоминал коллегам о ведущейся против России гибридной войне, оправдывая необходимость вложений в кибербезопасность. С других столов доносились не менее убедительные аргументы: «У тебя отток идет из села какой!..», «Молодежь — это основа, потенциал нашего промышленного региона…», «Во-первых, мой проект самый дешевый…».
Стрессовая обстановка, в которую пытались поместить участников организаторы, по заверению опрошенных “Ъ” конкурсантов, оказалась «цветочком» по сравнению с тем, через что им реально приходится проходить в рамках профессиональной деятельности. «Работа в условиях, приближенных к боевым, она немного другой уровень адреналина поддерживает»,— признался зампред правительства ДНР Владимир Ежиков. «Для нас это привычно: нормальный рабочий темп и образ жизни. Из плюсов здесь, что это учебные модели, а там — реальные деньги компании, за которые мы несем ответственность»,— поделились в одной из команд ПАО «Газпромнефть». Ее членов корреспондент “Ъ” встретил сразу после соревнования по максимизации капитала судостроительной компании. Вопрос о продукции, производимой по легенде задания, вызвал у участников нервный смех: «Нет, не танкеры!..»
Объявление результатов состоялось 18 октября. К торжественной церемонии в «Сенеж» съехались победители конкурса разных лет — ныне члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус». «У меня была мечта — попасть в "Росатом". И "Лидеры" мне с этим помогли»,— делился с коллегами один из гостей. Тут и там в коридорах возникали новоиспеченные депутаты Госдумы. Весь этот десант, видимо, призван был прозрачно намекнуть участникам суперфинала на разворачивающиеся перед ними перспективы, а заодно и на то, что хороший управленец в любом случае останется в орбите проекта.
Прибывший для вручения призов победителям первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко для начала произнес речь. Первым делом он объяснил участникам суперфинала, для чего их изначально делили на четыре потока: «Была логика, чтобы не было вдруг обидно, что какое-то крупное министерство или мощнейшая государственная компания вдруг проигрывает маленькому товариществу с ограниченной ответственностью или сборной команде». Господин Кириенко также поблагодарил конкурсантов за готовность рискнуть лаврами победителей финала (в суперфинале команды участвовали по желанию) и поделился мечтой о том, чтобы наработки, полученные в ходе шестого сезона, не только легли в основу последующих, но и распространились шире. В связи с этим он вспомнил два главных российских достояния в сфере командных соревнований — телеигры «Что? Где? Когда?» и КВН, в которые теперь играют в школах, вузах и рабочих коллективах по всей стране.
«Что ждут от вас президент, страна? — обратился Сергей Кириенко к суперфиналистам.— Мы ждем от вас, что вот тот же самый принцип открытого, честного отбора, когда возможность двигаться вперед, делать карьеру, развиваться определяется не блатом, не связями, не деньгами, не личной преданностью или лояльностью, а определяется способностями, талантом, работоспособностью, готовностью служить своей стране,— чтобы тот принцип, который наш президент создал для каждого из вас, вы транслировали дальше».
В течение 20-минутной речи господин Кириенко успел подать конкурсантам несколько важных сигналов и, в частности, напомнил, что многие победители прошлых сезонов не заканчивали свое участие в проектах РСВ, пробуя себя потом, к примеру, в «Школе губернаторов».
А под конец выступления первый заместитель главы администрации особо выделил главную идею конкурса в целом и произошедшей в этом году смены формата в частности: «Каждый из вас не просто успешный руководитель, талантливый лидер… Но вы члены команды: той, из которой вы выходили на этот командный конкурс, команды "Лидеров России", команды президентской платформы "Россия — страна возможностей". И самое главное — команды нашего президента».
Затем последовало награждение, отсроченное ненадолго выступлениями солистки Большого театра и армейского Ансамбля песни и пляски имени Александрова. На пяти местах пьедестала в итоге разместились сразу 17 «пятерок», а первое поделили одна из сборных команд и коллектив, представлявший правительство Амурской области. «Пятерка» Минфина оказалась на третьей строчке, Минпромторга — на четвертой.
Газета «Коммерсантъ» №193/Пот 19.10.2026, стр. 3