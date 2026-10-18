Командные игры разума

Прибывший для вручения призов победителям первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко для начала произнес речь. Первым делом он объяснил участникам суперфинала, для чего их изначально делили на четыре потока: «Была логика, чтобы не было вдруг обидно, что какое-то крупное министерство или мощнейшая государственная компания вдруг проигрывает маленькому товариществу с ограниченной ответственностью или сборной команде». Господин Кириенко также поблагодарил конкурсантов за готовность рискнуть лаврами победителей финала (в суперфинале команды участвовали по желанию) и поделился мечтой о том, чтобы наработки, полученные в ходе шестого сезона, не только легли в основу последующих, но и распространились шире. В связи с этим он вспомнил два главных российских достояния в сфере командных соревнований — телеигры «Что? Где? Когда?» и КВН, в которые теперь играют в школах, вузах и рабочих коллективах по всей стране.