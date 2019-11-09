Возвращение вытрезвителей и запроса на перемены Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цитаты недели

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой» (президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по русскому языку).

«С этими пьяными товарищами надо будет что-то делать, скручивать их, фиксировать. Таким образом, владельцы вытрезвителей приобретут право на насилие» (депутат Госдумы Алексей Куринный во время обсуждения законопроекта о возвращении вытрезвителей).

«Россия и Казахстан всегда будут вместе!» (министр экономического развития Максим Орешкин во время выступления на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана).

«Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования» (глава МИД России Сергей Лавров, комментируя новости о возвращении американцев в Сирию).

Цифры недели

59% россиян хотят решительных и полномасштабных перемен. В 2017 году таких было 42%, следует из исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра».

Около $25 млрд составил товарооборот России и США в 2018 году.

На уровне 49% согласился российский бизнес установить порог иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.

Около 7,5 тыс. россиян воспользовались ипотечными каникулами, выяснил “Ъ”.

Ниже 44% опустилась доля Сбербанка на рынке розничных вкладов.

29% российских интернет-пользователей ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц.

Чуть более 1 тыс. человек вышли на два шествия русских националистов в Москве.

По 10–20 тыс. прослушиваний за выпуск собирают наиболее успешные подкасты в России.

Инициативы недели

Компания «Силовые машины» попросила правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта.

В Госдуму внесен пакет законопроектов о поощрении и защите капиталовложений.

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев предложил повысить штрафы за нарушение избирательного законодательства более чем в 100 раз — до 3,4 млн руб.

ЦБ и Минфин готовы обсуждать с НПФ вопрос о вознаграждении в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Работники смогут сами решать, переходить ли им на электронную трудовую книжку или сохранять бумажную.

В страхование жизни можно будет инвестировать без ограничений.

Патриарх Кирилл и министр просвещения Ольга Васильева предложили ввести в школах курс русской культуры.

По букве закона

Конституционный суд признал незаконным запрет на митинги у зданий государственных органов.

В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.

Дети неграждан Латвии будут получать гражданство автоматически.

Неоднозначные достижения

Розничные сети полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон». Устройство оказалось нишевым продуктом с рядом технических недоработок. Компания пока не планирует анонсировать выпуск новой версии смартфона.

Сделки недели

«Роснефть» сможет получить налоговые льготы, если цена на нефть превысит уровень, заложенный в бюджетном правиле.

«Балтика» начала устанавливать автоматы по разливу пива в супермаркетах «Перекресток» и «Дикси».

Украинским производителем авиационных и промышленных газотурбинных двигателей «Мотор Сiч» заинтересовались американские бизнесмены.

Бывший заместитель гендиректора «Газпром нефти» и младший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Андрей купил долю в «Транстелесофте».

Отставки и назначения

Послом России в Великобритании назначен директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Замглавы Минприроды Владимир Логинов, курировавший в том числе мусорную реформу, ушел в отставку.

Совет федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Зияда Сабсаби.