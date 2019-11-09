Возвращение вытрезвителей и запроса на перемены

Цитаты недели
Цифры недели
59% россиян хотят решительных и полномасштабных перемен. В 2017 году таких было 42%, следует из исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра».
Около $25 млрд составил товарооборот России и США в 2018 году.
На уровне 49% согласился российский бизнес установить порог иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.
Около 7,5 тыс. россиян воспользовались ипотечными каникулами, выяснил “Ъ”.
Ниже 44% опустилась доля Сбербанка на рынке розничных вкладов.
29% российских интернет-пользователей ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц.
Чуть более 1 тыс. человек вышли на два шествия русских националистов в Москве.
По 10–20 тыс. прослушиваний за выпуск собирают наиболее успешные подкасты в России.
Инициативы недели
Компания «Силовые машины» попросила правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта.
В Госдуму внесен пакет законопроектов о поощрении и защите капиталовложений.
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев предложил повысить штрафы за нарушение избирательного законодательства более чем в 100 раз — до 3,4 млн руб.
ЦБ и Минфин готовы обсуждать с НПФ вопрос о вознаграждении в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.
Работники смогут сами решать, переходить ли им на электронную трудовую книжку или сохранять бумажную.
В страхование жизни можно будет инвестировать без ограничений.
Патриарх Кирилл и министр просвещения Ольга Васильева предложили ввести в школах курс русской культуры.
По букве закона
Конституционный суд признал незаконным запрет на митинги у зданий государственных органов.
В Махачкале повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года.
Дети неграждан Латвии будут получать гражданство автоматически.
Неоднозначные достижения
Розничные сети полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон». Устройство оказалось нишевым продуктом с рядом технических недоработок. Компания пока не планирует анонсировать выпуск новой версии смартфона.
Сделки недели
«Роснефть» сможет получить налоговые льготы, если цена на нефть превысит уровень, заложенный в бюджетном правиле.
«Балтика» начала устанавливать автоматы по разливу пива в супермаркетах «Перекресток» и «Дикси».
Украинским производителем авиационных и промышленных газотурбинных двигателей «Мотор Сiч» заинтересовались американские бизнесмены.
Бывший заместитель гендиректора «Газпром нефти» и младший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Андрей купил долю в «Транстелесофте».
Отставки и назначения
Послом России в Великобритании назначен директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.
Замглавы Минприроды Владимир Логинов, курировавший в том числе мусорную реформу, ушел в отставку.
Совет федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Зияда Сабсаби.
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