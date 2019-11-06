Почти 60% россиян хотят решительных и полномасштабных перемен

В России 59% населения хотят решительных и полномасштабных перемен. В 2017 году таких было 42%, следует из совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра». Большинство опрошенных (53%) считают, что такие перемены возможны только при условии серьезных изменений политической системы. Лидером рейтинга политиков, которые способны реформировать систему, снова стал президент России Владимир Путин.

Увеличивается число сторонников незначительных изменений. Сейчас таких 31%, а в 2018 году их было 25%. Количество сторонников решительных изменений с 2018 года выросло на 2 процентных пункта. 8% россиян считают, что никакие перемены не нужны. Среди них больше всего людей с образованием ниже среднего, людей старше 55 лет, и москвичи (18%).

Кто больше всего хочет решительных перемен:

критики нынешнего режима, которые не одобряют деятельность Владимира Путина,— 80%;

респонденты, которым едва хватает на еду,— 66%;

респонденты 40–54 лет — 63%;

респонденты с высшим образованием — 62%;

средние города — 60%.

Респонденты в открытом списке указали, что в первую очередь нужно повысить зарплаты, пенсии и уровень жизни (24%), сменить правительство, президента и власть (13%), снизить тарифы ЖКХ, цены на лекарства и продукты (11%). В закрытом списке на первое место опрошенные поставили проблемы инфляции, повышения качества медобслуживания и реформу ЖКХ. Последние позиции заняли гарантия права частной собственности, расширение демократических прав и свобод и снижение регулирование экономики.

Больше половины респондентов (53%) считают, что перемены возможны только при условии серьезных изменений политической системы, 34% считают, что их можно осуществить в действующей системе, и 13% затруднились ответить.

Политики, способные предложить привлекательный план перемен:

Владимир Путин — 16% (в 2017 году — 25%);

Владимир Жириновский — 9% (7%);

Геннадий Зюганов — 5% (6%);

Павел Грудинин — 4%;

Алексей Навальный — 3% (2%);

Сергей Шойгу — 3% (5%);

Дмитрий Медведев — 2% (3%)

Сергей Лавров — 2% (4%).

Остальные набрали менее 2%. Еще 21% респондентов считают, что политиков с привлекательным планом перемен нет, а 39% затруднились ответить.

В Кремле не знакомы с результатами исследования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я не знаю, с какой степенью доверия можно к ним относиться... Желание перемен присутствует в обществе всегда... Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Как на рейтингах властей сказались непопулярные решения — в материале “Ъ” «Настроения сереют».