Курировавший мусорную реформу замглавы Минприроды ушел в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова. Он курировал работу по экологии и по обращению с отходами, в том числе мусорную реформу.

«Освободить Логинова Владимира Григорьевича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ по его просьбе»,— говорится в распоряжении на сайте правительства (.pdf).

Минприроды сообщило «Интерфаксу», что ведомство уже представило кандидата на эту должность. Его имя не называется. Пока решения правительства по этому поводу нет.

Господин Логинов занимал должность с ноября 2018 года. Он контролировал и координировал работу департамента государственной политики регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Также он координировал департамент госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Напомним, Владимир Логинов в начале 2019 года попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность действий региональных чиновников при установлении тарифа на услугу региональных мусорных операторов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минприроды просит Генпрокуратуру разобраться в мусоре».