Андрей Келин назначен послом России в Великобритании

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении послом страны в Великобритании Андрея Келина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ранее господин Келин руководил департаментом общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России.

Бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в конце августа. Он занимал этот пост с 2011 года, а после ухода возглавил Дипломатическую академию МИД России.

О том, что господин Келин покинет пост директора ДОС и сменит господина Яковенко, “Ъ” сообщил 30 апреля. Источники утверждали, что это плановая ротация. До работы в ДОС господин Келин в 2011–2015 годах работал постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

Подробнее об изменениях — в публикации “Ъ”.