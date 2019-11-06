Плодитесь и разграждантесь

В Латвии поставили точку в многолетних дискуссиях по вопросу неграждан — одной из давних и ключевых проблем в отношениях с Россией. В соответствии с законом, подписанным во вторник президентом Эгилсом Левитсом, новорожденные дети в семьях неграждан с 1 января 2020 года будут автоматически получать гражданство республики. Впрочем, в Москве проблему неграждан до конца урегулированной по-прежнему не считают.

Вслед за Эстонией (где аналогичная поправка к закону о гражданстве была принята в 2016 году) и Литвой (где гражданами были признаны сразу все жители независимой республики) в Латвии будут автоматически присваивать гражданство страны новорожденным в семьях, где один или оба родителя имеют статус неграждан. Соответствующий закон «О прекращении присвоения статуса негражданина детям» утвердил во вторник президент Латвии Эгилс Левитс. С 1 января 2020 года другое гражданство дети смогут получить, только если этого пожелают родители — но статус неграждан «наследоваться» больше не будет.

Инициатива о предоставлении гражданства детям апатридов активно обсуждалась последние несколько лет. Сделать шаг в этом направлении Ригу не раз призывали, в частности, в Совете Европы, отмечая, что у неграждан (в основном это бывшие граждане СССР, не получившие латвийского гражданства) по-прежнему нет некоторых политических прав (см. справку). Из Риги отвечали, что Латвия не обязана «предоставлять гражданство тем людям и их потомкам, кто никогда не был гражданами Латвии и кто въехал в страну в годы оккупации (то есть в советское время.— “Ъ”)». Тем не менее в 2017 году тогдашний президент Раймондс Вейонис внес в Сейм законопроект о предоставлении гражданства детям апатридов. Тогда утвердить его не удалось, но новая попытка с новым Сеймом оказалась успешнее. Депутаты одобрили закон в октябре этого года, и избранному в мае президенту Эгилсу Левитсу оставалось его формально утвердить.

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«Политически это решение следует, безусловно, приветствовать: оно ликвидирует самовоспроизводство института негражданства,— отметил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Владислав Воротников.— Через 20–30 лет институт негражданства исчезнет сам по себе — в силу естественной убыли населения или эмиграции». Вместе с тем принятие долгожданного закона едва ли повлечет за собой потепление в отношениях между Москвой и Ригой.

«Этот шаг — ложка меда в бочку дегтя в условиях, когда ликвидируется русскоязычное образование и очевидно сокращается пространство русского языка,— говорит Владислав Воротников.— Никуда не делись имеющиеся неграждане, а из двусторонних отношений никуда не ушли проблемы, связанные с исторической памятью, агрессивной риторикой, милитаризацией Балтики».

В посольстве РФ в Риге приветствовали шаг латвийских властей, но сразу же дали понять, что речь идет только о промежуточном решении — «важной вехе на пути полной ликвидации массового безгражданства в Латвии». «Призываем Ригу не останавливаться на достигнутом и окончательно признать, что люди, которые работали на благо Латвии и внесли вклад в ее развитие, порой посвятив ей всю свою сознательную жизнь, имеют бесспорное право на получение латвийского гражданства»,— заявили в диппредставительстве.

Однако для Риги проблема неграждан теперь выглядит в общем решенной. «Этот вопрос давно ждал своего решения, и принятие закона — хоть и небольшой, но символический шаг,— говорит директор латвийского Центра исследований рынка и общественного мнения (SKDS) Арнис Кактиньш.— Но если 10–15 лет назад говорили о проблеме неграждан, то сегодня она отошла даже не на второй, а на третий план».

Этот тезис подтверждают и данные Управления по делам гражданства и миграции: согласно им, в прошлом году как неграждане были зарегистрированы всего 33 ребенка, в 2016 и 2017 годах — около полусотни в год. «Технически все те, кто хотел получить гражданство, давно могли это сделать, это поощряется. А значит, все, кто был заинтересован в участии в выборах и голосовании, уже приобрели гражданство или находятся в процессе натурализации»,— напомнил господин Кактиньш в беседе с “Ъ”. По его словам, опросы последних лет об актуальных проблемах Латвии, которые проводил SKDS, также свидетельствуют о том, что вопрос неграждан не «всплывает» ни в ответах русскоязычных граждан Латвии, ни в ответах неграждан: «В некоторых аспектах статус неграждан может быть более привлекательным, чем статус граждан: неграждане получают то же соцобеспечение, но могут без визы ездить и в Россию, и в другие страны ЕС». Куда больше респондентов волнуют вопросы внутренней политики и социальной системы, прежде всего здравоохранения.

Галина Дудина