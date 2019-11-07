Школьникам передадут духовный код

Патриарх Кирилл на съезде Общества русской словесности предложил ввести в школах курс, направленный на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и противодействие «деструктивным моделям поведения». Предложение поддержали министр просвещения Ольга Васильева и замминистра культуры Ольга Ярилова. Эксперты напоминают, что в школьной программе уже есть общий курс — «Мировая художественная культура». Год назад патриарх Кирилл уже призывал увеличить объем преподавания в школах основ религиозных культур и светской этики, после чего Министерство просвещения создало рабочую группу для «расширения и углубления» школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

На II съезде Общества русской словесности в Москве министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах и вузах необходимо преподавать курс русской культуры, который должен быть «единым и системным» и должен формировать у каждого живущего в России «важнейший духовный код, связанный с русским языком, историей и литературой».

Открывая съезд, организовать в школах «обобщающий культурологический курс» предложил и патриарх Кирилл. По его мнению, курс должен быть направлен на воспитание молодежи в духе любви к русской культуре и на противодействие «деструктивным моделям поведения» в интернете и социальных сетях. Курс, по словам патриарха, мог бы преподаваться в школе с учетом загруженности учебных планов не как отдельный предмет, а в рамках уже существующих дисциплин.

Идею патриарха сразу поддержали и в Министерстве культуры: «Очень важно, что такая инициатива прозвучала из уст патриарха — духовного лидера нашей страны»,— отметила Ольга Ярилова, пообещав, что ведомство готово содействовать Обществу русской словесности «в этой важной миссии».

«В школьной программе уже есть общий курс "Мировая художественная культура". Половина этого предмета посвящена изучению русской культуры,— напомнил “Ъ” сопредседатель совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.— Патриарху Кириллу простительно не знать существующих школьных предметов, а вот Ольге Васильевой нужно бы это знать. Если она сможет пролоббировать новый учебный план, то вопрос, как она сможет его согласовать с СанПиНами? Если что-то убрать (из расписания.— “Ъ”), то что? Думаю, эта инициатива не пойдет дальше простого обсуждения».

Тем не менее госпожа Васильева считает, что идея введения такого курса «витает в воздухе». Министр во время съезда напомнила о совместной с Минкультом инициативе — «культурном нормативе», который устанавливал бы количество выставок, экскурсий и театральных постановок, обязательное для посещения учащимися. Ольга Васильева отметила, что общественная оценка этой инициативы была «странной». Напомним, “Ъ” в профсоюзе «Учитель» говорили, что инициатива может обернуться лишней нагрузкой на учителей: «Даже несколько дополнительных мероприятий, если за них будет отвечать классный руководитель,— это огромная нагрузка. Если в Москве могут неплохо доплачивать за классное руководство, то в регионах — нет»,— поясняла “Ъ” оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

В начале ноября 2018 года патриарх Кирилл призвал увеличить объем преподавания в школах основ религиозных культур и светской этики. Тогда на встрече с участниками конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ он заявил, что один урок в неделю — это курс «для галочки». После этого Ольга Васильева заявила, что министерство создало рабочую группу для «расширения и углубления» школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Напомним, курс ОРКСЭ стал обязательным для российских четвероклассников с 2012 года. По выбору родителей они изучают один из пяти тематических модулей. В 2014/15 учебном году 45% школьников выбрали светскую этику, 33% — основы православной культуры, 18% — мировые религиозные культуры, 4% — ислам, 0,5% — буддизм и примерно столько же — иудаизм. Отметим, в проекте нового федерального государственного образовательного стандарта, представленного Министерством просвещения в 2018 году, основ культуры православия, ислама, буддизма и иудаизма нет: из всего курса ОРКСЭ там остались только основы культуры мировых религий и светской этики.

Ксения Миронова, Елизавета Михальченко