Штраф за нарушение правил предвыборной агитации может вырасти в 100 раз

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев разработал законопроект, предлагающий повысить штрафы за нарушение избирательного законодательства более чем в 100 раз — с 30 тыс. руб. до 3,4 млн руб., или 4% от годового дохода правонарушителя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ. На момент публикации новости законопроект отсутствует в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в ст. 3.5 (административный штраф) и ст. 5.11 (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом) КоАП. Штраф для граждан может составить от 112 тыс. руб. до 170 тыс. руб., для юридических лиц — от 2,25 млн руб. до 3,38 млн руб. Иностранные средства массовой информации предполагается штрафовать на сумму до 4% от ежегодного оборота, если эта сумма больше.

Напомним, в конце октября господин Шхагошев предложил штрафовать иностранные СМИ на сумму от 2,3 млн до 3,5 млн руб. за нарушения во время дня тишины в России. Помимо поправок к ст. 5.11 КоАП предлагалось добавить в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» понятие «иностранные СМИ».

До этого ужесточить ответственность за нарушение избирательного законодательства ранее предложили в комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Это было связано с нарушениями ряда СМИ во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

О работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ читайте в публикации “Ъ”.