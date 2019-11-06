Пенсионным фондам обновят вознаграждение

ЦБ и Минфин готовы обсуждать с негосударственными пенсионными фондами вопрос о вознаграждении в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Ранее НПФ уже поднимали вопрос о возможности введения постоянной части вознаграждения по аналогии с той, которая ранее стала действовать для пенсионных накоплений. При росте конкуренции с другими инвестиционными продуктами фонды должны стремиться не к увеличению вознаграждения, что может быть при введении ее постоянной части, а к ее снижению, указывают эксперты.

ЦБ и Минфин готовы к обсуждению изменения системы вознаграждения по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) НПФ. Это следует из подписанного первым зампредом Банка России Сергеем Швецовым ответа регулятора на предложения по развитию НПО пенсионного лоббиста Национальная ассоциация НПФ (НАПФ). С обоими документами ознакомился “Ъ”. В НАПФ подтвердили отправку письма. Вместе с тем ассоциация предлагала лишь ограниченные меры для расширения «источников пополнения собственных средств» фондов. В частности, разрешить НПФ осуществлять, кроме пенсионных, также иные виды деятельности «с возможностью получения соответствующего комиссионного вознаграждения». Или предоставить «возможности НПФ формировать собственные средства за счет взносов вкладчика на расходы на ведение дела». Схожие предложения поступали и от Ассоциации НПФ, которая предлагала «предоставить НПФ право оказывать клиентам… дополнительные информационные, консультационные услуги, а также услуги за счет покупки услуг в коллективных форматах», в том числе страховых продуктов.

ЦБ готов обсуждать возможность предоставления НПФ агентских функций, однако, по мнению регулятора, их надо ограничить только финансовыми услугами, «в том числе услугами, связанными с пенсионным страхованием и социальным обеспечением». Возможности же для НПФ осуществления иной, кроме пенсионной, деятельности, по мнению ЦБ, требует «значительно более глубокой проработки». А вот «введение возможности взимать в качестве вознаграждения также и часть поступающих пенсионных взносов» ЦБ посчитал неполноценным решением проблемы вознаграждения НПФ. При этом Банк России выразил готовность участвовать в обсуждении вопроса изменения системы вознаграждения НПФ по НПО с участием фондов, СРО и Минфина. С этой же проблемой регулятор увязал предложения по увеличению инвестиционного горизонта пенсионных резервов.

Сейчас в рамках добровольных программ НПФ имеет право взимать переменную часть вознаграждения (success fee) в виде 15% полученного фондом инвестдохода и после уплаты вознаграждения управляющим компаниям (УК). В рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) НПФ помимо success fee имеют право взимать management fee, то есть постоянную часть вознаграждения, составляющую 0,75% пенсионных накоплений. Но в этом случае они выплачивают вознаграждение УК из своих средств.

Некоторые НПФ уже высказывались за возможность изменения системы вознаграждения по НПО, в частности внедрения management fee для добровольных программ. Так, по мнению гендиректора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого, развитию рынка НПО мешает низкая маржинальность. По его словам, в рамках добровольных рыночных программ «у финансовых организаций должно быть больше возможностей извлекать прибыль». «Существует тенденция на сближение всех инвестиционных продуктов, к которым во многом относится и НПО»,— указывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Поэтому, по его словам, вопрос о вознаграждении, в том числе введении management fee, скорее лежит в плоскости не его увеличения, а, наоборот, снижения, чтобы добровольные пенсионные программы могли конкурировать с другими инструментами. «Для того чтобы добровольные пенсии начали развиваться, нужно говорить не только о системе вознаграждения, но и об изменении бизнес-модели в целом, включая изменение способа учета активов и обязательств»,— говорит куратор пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галина Морозова. Кроме того, она считает, что необходимо решить вопрос об отмене исключительности вида деятельности НПФ.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. «Вопрос вознаграждения НПФ заслуживает внимания, и Минфин выражает готовность участвовать в его обсуждении»,— заявили в министерстве.

Илья Усов