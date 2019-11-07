Сенатор от Чечни попросился на отдых

Совет федерации РФ в среду, 6 ноября, досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Зияда Сабсаби, который занимал этот пост 11 лет и все эти годы занимался выстраиванием отношений между чеченским руководством и лидерами арабских стран. Свою отставку господин Сабсаби объяснил желанием «дать дорогу молодым». По другой версии, карьера сенатора могла прерваться из-за его излишней активности в ближневосточной дипломатии, связанной, в частности, с деятельностью по возвращению домой из Сирии вдов и детей выходцев с Кавказа, воевавших на стороне террористов.

Господин Сабсаби накануне обратился с заявлением о намерении добровольно сложить полномочия сенатора в комитет СФ по регламенту. Объяснять, что его заставило на два года раньше оставить свой пост, сенатор не стал. Позже господин Сабсаби заявил, что решил уйти из верхней палаты, чтобы «дать дорогу молодым»: «В республике растут профессиональные кадры, готовые продолжить работу. 11 лет — большой срок, чтобы работать в одной должности»,— заявил господин Сабсаби. И добавил, что «он был, есть и останется в команде главы Чечни Рамзана Кадырова».

Господин Сабсаби был делегирован в Совет федерации от законодательной власти Чечни в 2008 году, спустя год после того, как республику возглавил Рамзан Кадыров. О том, чем он будет заниматься в верхней палате парламента, господин Сабсаби заявил сразу же после выдвижения: «Я намерен заниматься развитием международных контактов Чечни, в частности, с арабскими странами, с целью привлечения в республику инвестиций, поэтому буду проситься работать в комитет по международным делам».

Отметим, господин Сабсаби — выходец из Сирии, он принадлежит к влиятельному в арабских странах роду Курейшитов, представители которого считаются потомками пророка Мухаммеда.

Это обстоятельство, наряду со знанием иностранных языков, в особенности, арабского, и опытом внешнеэкономической деятельности и помогло сенатору наладить весьма эффективное сотрудничество чеченского руководства с мусульманским миром. В последние годы глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно встречается с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов(ОАЭ), Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Иордании. Некоторые из них — в частности, король Иордании Абдалла II,— даже приезжали в Грозный. Все эти переговоры неизменно проходили с участием сенатора Сабсаби. Дружеские отношения с арабским миром, по данным чеченских властей, спровоцировали и хороший приток капитала в республику. Согласно официальной статистике, общий объем инвестиций ОАЭ в Чечню в 2018 году превысил $350 млн. Инвесторы из этой страны открыли в Грозном современный пятизвездочный гостиничный комплекс Local, а также участвуют в строительстве многофункционального комплекса «Ахмат Тауэр», самого крупного торгового центра на Северном Кавказе — «Грозный Молл» — и международного университета, рассчитанного на 5 тыс. студентов.

Между тем, как считают источники “Ъ” в СФ, карьера господина Сабсаби на посту сенатора могла прерваться из-за его излишней активности в ближневосточной дипломатии, в особенности, связанной с деятельностью по возвращению домой из Сирии вдов и детей выходцев с Кавказа, воевавших на стороне террористов: сенатор активно занимался этим в последние годы по поручению господина Кадырова. «Не исключено, что отставке господина Сабсаби с поста сенатора могло способствовать негативное отношение к его деятельности руководителей российских спецслужб, которые, как известно, не приветствуют возвращение в Россию родственников боевиков»,— предположил собеседник “Ъ”. Напомним, в прошлом году директор ФСБ Александр Бортников, выступая в Москве на международном совещании руководителей правоохранительных органов и спецслужб, заявил о росте «масштабов возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов жен и вдов боевиков, в том числе с малолетними детьми». «Не секрет, что эти женщины и даже дети используются главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников либо исполнителей терактов, а также связников»,— отметил тогда господин Бортников.

Николай Краснов