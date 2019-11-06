Интернет-компании отбивают пороги

Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах, включая «Яндекс», на уровне 49%, следует из позиции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Но оценивать стоит только голосующие акции, а не экономическое участие, настаивают в союзе. Такой формат позволит хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности российских технологических компаний, надеются участники рынка.

Комиссия РСПП по связи и ИТ согласна с целесообразностью установки порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, следует из ее позиции (есть у “Ъ”), которую направил 1 ноября председателю Госдумы Вячеславу Володину президент РСПП Александр Шохин. При этом следует регулировать именно корпоративный контроль, но не экономическое участие, подчеркивают в РСПП. Позиция была вынесена на рассмотрение и одобрена большинством голосов 30 октября, подтвердил “Ъ” ответственный секретарь комиссии Вячеслав Судьин.

Законопроект о значимых информационных ресурсах, предлагающий ограничить иностранное владение в онлайн-сервисах с большой аудиторией 20%, был внесен в Госдуму 26 июля. 20 октября его поддержало правительство с условием, что требования по ограничению иностранного участия будет установлено на уровне 50% минус 1 акция в отношении голосующих долей. Официально проект направлен на развитие технологической независимости и безопасности информационной инфраструктуры России. Как ранее пояснял его автор Антон Горелкин, речь идет в первую очередь о «Яндексе», которому в случае принятия закона необходимо будет изменить структуру собственности.

Капитал «Яндекса» разделен на акции класса А и класса B. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. Проблемы у компании могут возникнуть в первую очередь в случае введения ограничений на экономическую долю: как следует из данных «Яндекса», 54,92% голосующей доли принадлежат гендиректору группы компаний Аркадию Воложу и топ-менеджменту, в то время как их экономическая доля всего 14,15%.

В состав комиссии РСПП, предложившей вариант с 49%, входят, например, представители «Ростелекома», «Вымпелкома», «МегаФона», МТС, Tele2, «ЭР-Телекома», РЖД, SAP и др. Крупнейших интернет-компаний, включая «Яндекс», там нет. Но собеседник “Ъ” в одной из них утверждает, что там считают предложения РСПП и правительства позитивными. «Важно, что правительство предлагает контролировать голоса, а не экономическую долю иностранного участия в компании»,— подчеркивает он. В «Яндексе», Mail.ru Group, Сбербанке, МТС, «МегаФоне» отказались комментировать позицию комиссии РСПП.

При этом в МТС, Сбербанке, а также, например, HeadHunter также превышен предлагаемый в законопроекте предел иностранного владения, указывает комиссия РСПП. Больше того, предлагаемые проектом понятия допускают широкую трактовку, с учетом которой в его сферу могут попасть все владельцы сайтов и компьютерных программ, работающих в России, в том числе Google, Facebook, AliExpress, Microsoft, Adobe и другие, отмечается в документе.

«HeadHunter не функционирует ни в одной из сфер, критически важных для экономики РФ, мы считаем любые домыслы о попадании той или иной компании, включая HeadHunter, в перечень объектов регулирования нового законопроекта преждевременными и спекулятивными»,— категоричен представитель сервиса. В других компаниях на запросы “Ъ” не ответили.

Ограничение в 49% лучше, чем в 20%, исключительно по той причине, что под действие закона так попадет меньше компаний, констатирует руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек. «Но, на мой взгляд, если речь идет о корпоративном контроле, то было бы эффективнее прописать корпоративные договоры, где разграничить права иностранных акционеров вне зависимости от доли владения, чтобы у них оставался экономический интерес, но голосовать и принимать решения они не могли»,— отмечает он. По его мнению, такие меры, скорее всего, не окажут значительного влияния на инвестиционную привлекательность компаний, показывающих хорошую доходность.

С этим согласен аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он добавляет, что российские технологические компании имеют сложную структуру акций, основное голосующее количество которых, как правило, находится у ранних инвесторов или основателей, а акции, которые торгуются на биржах, не относятся к голосующим, то есть приобретение их иностранными компаниями не несет рисков получения ими контроля.

«Предложение про 49% в текущей ситуации лучше, чем 20%, но, так или иначе, законопроект мешает российским интернет-компаниям искать финансовой поддержки на глобальных рынках»,— скептичен заместитель директора по правовым вопросам ivi Михаил Платов. Лучше, чтобы ограничения касались не прав на уровне владения, а прав на уровне корпоративного управления, рассуждает он, это оставило бы возможность привлекать средства финансовых инвесторов.

Юлия Тишина