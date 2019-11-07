«Мотор Сiч» отлетает от Китая

Американский бизнесмен Эрик Принс, связанный с президентом США Дональдом Трампом,— один из наиболее приемлемых для украинских властей покупателей производителя авиационных и промышленных газотурбинных двигателей «Мотор Сiч». Информацию об этом “Ъ” подтвердили источники, близкие к офису президента Украины. При этом, по информации “Ъ”, в покупке стратегического предприятия американцами заинтересованы и украинские власти, которые ранее даже инициировали арест акций «Мотор Сiч», для того чтобы не допустить вывоза мощностей предприятия в Китай.

Появившуюся накануне в американской газете The Wall Street Journal информацию о переговорах бизнесмена Эрика Принса с руководством «Мотор Сiч» подтвердили источники “Ъ”, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского. Основатель всемирно известной частной военной компании Blackwater, по информации “Ъ”, рассматривается в качестве одного из предпочтительных покупателей завода. Кроме того, к компании проявляет интерес еще один американский бизнесмен — основатель аэрокосмического разработчика Firefly Aerospace Макс Поляков. Как сообщают американские СМИ, оба предпринимателя близки к руководству Республиканской партии США и оба заинтересовались покупкой украинской компании с подачи окружения Дональда Трампа: президент и его соратники опасаются того, что «Мотор Сiч» и ее разработки могут достаться Китаю.

Официально власти Украины возможную сделку не комментируют. Так, президент Владимир Зеленский вчера признался, что знает о заинтересованности американцев в покупке компании, однако знание это почерпнуто не из личных встреч с бизнесменами или политиками, а из сообщений в СМИ. «Я об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть обсужден с президентом Украины, потому что "Мотор Сiч" — это стратегическое предприятие»,— заявил господин Зеленский «Радио Свобода» в ходе визита в Харьков.

ОАО «Мотор Сiч» — одно из старейших украинских авиапредприятий, в состав которого входят несколько фабрик и заводов, в том числе и на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Головной же офис и основные производственные помещения расположены в Запорожье. «В советское время это был лучший двигателестроительный завод в стране — и по техническому оснащению, и по качеству персонала, и по номенклатуре выпускаемых изделий. На постсоветском пространстве он сохранял лидерство до 2012 года,— рассказал “Ъ” заместитель директора российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.— Российские заводы начали догонять только благодаря госпрограмме вооружений на 2011–2020 годы, в рамках которой началась и модернизация промышленных мощностей».

Начиная с 2017 года предприятие находится под постоянным контролем украинских силовых органов. Тогда в генпрокуратуре заявили, что компания фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с попытками обхода ограничений на продажу иностранцам акций стратегически важных предприятий. По данным прокуроров и Службы безопасности Украины (СБУ), целый ряд подставных компаний скупал акции «Мотор Сiч» небольшими пакетами, действуя при этом в интересах одного инвестора. В головном офисе компании прошли обыски, сотрудники СБУ изъяли часть документов компании и через суд добились ареста 41% акций «Мотор Сiч», которые, как было заявлено, скупил при помощи подставных фирм китайский миллиардер Ван Цзин, владеющий производителем авиакомплектующих Beijing Skyrizon Aviation. По неофициальной информации, миллиардер обещал порядка $100 млн инвестиций в бюджет Украины в обмен на разрешение выкупить 50% акций компании и даже начал строительство производственных помещений в Китае, куда намеревался перевезти оборудование «Мотор Сiч» из Запорожья. Но в эти планы вмешались силовики, запретившие передачу акций в Китай.

Руководство «Мотор Сiч» тогда утверждало, что все сделки совершены абсолютно законно, а обыски и аресты акций называло попыткой рейдерского захвата компании. Однако эти заявления ни к чему не привели. Более того, американские власти поддержали Киев в его стремлении не допустить продажу «Мотор Сiч» Китаю. Уже в августе этого года тогдашний советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил: возможное приобретение китайцами украинского предприятия и его разработок в области авиационных и ракетных двигателей беспокоит Вашингтон и его союзников. А газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщила, что американская администрация намерена надавить на Украину, с тем чтобы не допустить передачу китайцам документации, представляющей немалый интерес для ВПК.

Константин Макиенко пояснил “Ъ”, чем именно интересен «Мотор Сiч». По словам эксперта, в «послужном списке» завода целый ряд уникальных разработок: «Все они советские, то есть не сказать что очень современные. Но для Китая они важны, потому что он с двигателестроением все равно пока не справляется». В первую очередь господин Макиенко упомянул двигатели большой мощности Д-18, которые стоят на Ан-124 («Руслан»). Эксперт отметил: 18-тонные двигатели производят или производили только три компании в мире — General Electric, Rolls-Royce и «Мотор Сiч». Во-вторых, интерес для Пекина представляют двигатели Д-27 с «современным и очень хорошим газогенератором» (их планировалось использовать на самолете Ан-70, но проект был закрыт). И главное, по мнению эксперта, это вертолетные двигатели — «кормилец завода в постсоветское время»: «Было выпущено около 12 тыс. вертолетов семейства Ми-8/17. И все они оснащались двигателями ТВ3-117, производившимися на украинском заводе».

По словам Константина Макиенко, интерес к «Мотор Сiч» со стороны Вашингтона объясняется тем, что он «пытается сдержать технологическое развитие любых потенциальных конкурентов, к числу которых Китай, вне всякого сомнения, принадлежит». «Купив завод, китайцы получили бы очень серьезную технологическую "инъекцию". То, что американцы их этого лишают — это, конечно, еще одна рана, нанесенная китайцам на фоне торговой войны и общего американо-китайского противостояния»,— согласился в разговоре с “Ъ” глава ЦАСТ Руслан Пухов.

Судя по всему, донести до Киева мысль об опасности продажи завода китайцам американской стороне удалось. По крайней мере, в октябре Владимир Зеленский сообщил, что сохранение производства в Запорожье — один из стратегических приоритетов новой украинской власти, так как именно «Мотор Сiч» обеспечивает ВВС современными двигателями и комплектующими к ним, а также дает работу более чем 20 тыс. человек. При этом украинский президент призвал силовиков разобраться, как вообще стала возможна продажа акций стратегического предприятия иностранным собственникам без необходимого согласия на то Антимонопольного комитета. По данным господина Зеленского, это произошло после того, как Совет национальной безопасности и обороны без особой огласки исключил «Мотор Сiч» из числа стратегически важных предприятий. Владимир Зеленский тогда же сообщил, что ему известно о намерении китайских покупателей перевезти в КНР не только производственные мощности, но также документацию и часть сотрудников предприятия.

Президент и основной акционер «Мотор Сiч» (согласно официальной информации, ему принадлежит 14,99% пакета акционерного общества) Вячеслав Богуслаев в мае прошлого года в интервью РБК объяснял необходимость продажи части компании китайцам потерями, которые акционеры понесли, после того как в 2014 году предприятиям украинской оборонной сферы было запрещено сотрудничество с вооруженными силами РФ. Господин Богуслаев тогда рассказал, что потеря российских военных заказов привела почти к 40-процентному снижению прибыли. В этом же интервью он признался, что китайцам планировалось продать 50% акций предприятия. Впрочем, согласно данным июльского журналистского расследования проекта Bihus.info, Вячеслав Богуслаев сумел обойти запрет на военное сотрудничество с РФ и через зарегистрированную в Боснии и Герцеговине фирму наладил поставки в Россию авиационных комплектующих военного назначения общей стоимостью в несколько миллионов долларов. Сам господин Богуслаев эту информацию никак не комментировал.

Матвей Шиманов, Киев; Павел Тарасенко