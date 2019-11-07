Электронные трудовые вынесут на референдум

Процесс перехода на электронные трудовые книжки столкнулся с новым препятствием. Редакция второго чтения соответствующего законопроекта, одобренная вчера профильным комитетом Госдумы, теперь предусматривает обязательное волеизъявление работника по вопросу сохранения или отказа от бумажной книжки. В первой версии документа писать заявление нужно было лишь для сохранения бумажного учета, а «молчуны» переводились на электронные книжки автоматически. По данным “Ъ”, на внесении поправок настояли в президентском государственно-правовом управлении: там сочли, что переход «по умолчанию» ухудшает правовое положение работника.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике вчера рекомендовал принять во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках — с существенными дополнениями. Вместо автоматического перевода на электронный кадровый учет работников, в срок до 1 января 2021 года не выразивших желание сохранить бумажную трудовую книжку, трудящихся решено обязать определяться по этому вопросу письменно. Работодатели должны будут официально уведомить об этом сотрудников после 1 июля 2020 года. Позицию каждого трудящегося предполагается зафиксировать в базе данных ПФР, так что в случае смены места работы новый работодатель будет обязан этот выбор учитывать. Изменить свою позицию в пользу электронного учета будет можно, а вот обратного перехода «на бумагу» не предусматривается.

По данным источника “Ъ” в одном из профильных ведомств, столь резкий поворот связан с позицией Главного правового управления президента (ГПУ). Там сочли, что автоматический переход существенно изменяет правовое положение работника и может «негативно сказаться на реализации его прав», связанных с документальным подтверждением сведений о трудовой деятельности, например, при назначении пенсии или подтверждении специального стажа. Сомнения, по всей видимости, вызвал уровень компьютерной грамотности населения, а также его способность самостоятельно сохранить бумажную книжку (после отмены ее предполагалось выдавать на руки) для учета сведений, не внесенных в базу ПФР.

Сейчас работник, даже не обладая навыками работы на компьютере и не имея доступа в интернет, может представить трудовую книжку в суд и в ПФР для подтверждения трудового стажа.

Универсальность и удобство для работника бумажной книжки очевидны, а автоматический перевод будет «неправомерным» и «ухудшающим правовое положение работника», отмечается в отзыве ГПУ, подписанном главой управления Ларисой Брычевой. Как пояснил источник “Ъ”, знакомый с содержанием документа, еще одним поводом для беспокойства юристов президента стали возможные злоупотребления со стороны работодателей в процессе информирования работников.

Отметим, что споры об автоматическом переходе велись и раньше: на сохранении параллельного бумажного и электронного учета до 2027 года настаивал Минтруд, а законопроект, подготовленный рабочей группой АНО «Цифровая экономика», предполагал полный переход на электронные книжки с 2020 года с сохранением возможности ведения бумажных по желанию работника (см. “Ъ” от 30 августа 2018 года). В итоге в правительстве пришли к компромиссному варианту: установить переходный период, но сделать переход для «молчунов» автоматическим.

Новое решение еще менее соответствует запросам бизнеса, жаловавшегося на большие расходы на ведение бумажных книжек.

Впрочем, по мнению члена профильного комитета Госдумы Олега Шеина, принятие поправки вряд ли существенно повлияет на переход на электронный кадровый учет. «Большая часть легально занятых, около 30 млн человек, работают в госсекторе и в крупных частных госкорпорациях, и вряд ли их работодателям будет трудно получить от них заявления на переход»,— отметил он. «Получение согласия работника на электронный вид его трудовой книжки, безусловно, является более мягким вариантом перехода на "цифру" в трудовых отношениях. Это поможет адаптировать работников старой формации к цифровым трудовым отношениям»,— говорит координатор направления «Нормативное регулирование» проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Виктор Вобликов.

Отметим, что переход на электронные книжки — не единственная цифровая инициатива, натолкнувшаяся на сопротивление президентского правового управления. По данным другого источника “Ъ”, там решили «не торопиться» и с законопроектом о «регуляторных песочницах», который, как ожидалось, должен был быть со дня на день внесен в Госдуму и на скорейшей подготовке которого настаивал премьер-министр Дмитрий Медведев. Тем временем в Минэкономики приступили к сбору предложений по правовым экспериментам для «песочниц». Как пояснил “Ъ” один из разработчиков законопроекта, это может быть сделано, с одной стороны, для того чтобы точнее установить границы применения экспериментальных правовых режимов (в каких сферах и для каких технологий это действительно нужно), а с другой — для подготовки к разработке подзаконных актов, определяющих порядок их установления.

Надежда Краснушкина, Анастасия Мануйлова, Юлия Тишина