Сбербанк отстал от вкладчиков

Доля Сбербанка опустилась ниже 44% на рынке розничных вкладов на фоне роста доли других крупнейших банков. В условиях избытка ликвидности крупнейший российский банк удерживает ставки заметно ниже, чем у конкурентов. В Сбербанке объясняют это тем, что размещать средства, привлеченные по среднерыночной ставке, стало практически невозможно. Впрочем, как отмечают эксперты, Сбербанк при желании может вернуть долю рынка, введя депозиты с повышенной ставкой, как он продемонстрировал осенью прошлого года.
В четверг 7 ноября АСВ опубликовало мониторинг вкладов за январь—сентябрь 2019 года. В нем отмечается, что доля 30 крупнейших банков по объему вкладов по итогам девяти месяцев этого года продолжила расти и составила на конец сентября 90,5%, против 89,6% на начало года. В то же время доля Сбербанка к концу сентября составила всего 43,9% против 45,1% на начало года. Снижение доли Сбербанка началось еще десять лет назад. Так, по данным, предоставленным “Ъ” пресс-службой АСВ, на 1 января 2009 года его доля на рынке вкладов составляла 51,8%, в то время как доля топ-30 банков на рынке вкладов — 79,1%.
Так, по данным мониторинга АСВ, в январе—сентябре 2019 года средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам топ-100 банков в размере 1 млн руб. уменьшились на 0,6 п. п.— с 7,1% до 6,5%. При этом максимальный уровень ставок Сбербанка составляет сейчас 4,7% для рядовых клиентов. Причем накануне банк в очередной раз понизил ставки по ряду вкладов, объяснив это реакцией на действия ЦБ по снижению ключевой ставки.
ЦБ в конце октября снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 6,5%. По словам партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, «сейчас низкие ставки стали поводом для того, чтобы клиент начал искать инструменты с более высокой доходностью». «Средний клиент банка стремительно молодеет и не успевает проникнуться бесконечным доверием к госбанку, которое по умолчанию есть у старшего поколения»,— отмечает аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов.
«Оценивая ставки, стоит учитывать, что банк также несет расходы на отчисления в фонд страхования вкладов и ФОР ЦБ — это плюс 1,1 п. п. к заявленной ставке»,— поясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, после последнего снижения ключевой ставки размещать вклады, «привлеченные по среднерыночной ставке, стало практически невозможно, за исключением потребкредитования, в противном случае это прямой убыток».
При необходимости Сбербанк способен развернуть ситуацию в свою сторону, подняв ставки по вкладам, указывает господин Шеховцев. Так, осенью 2018 года на волне оттока депозитов из госбанков в связи с рисками принудительной конвертации валютных вкладов в рубли из-за санкций США, Сбербанк и другие банки начали повышать ставки. В частности, в сентябре физические лица только из Сбербанка вывели 187 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 октября 2018 года). Тогда Сбербанк вводил новые вклады с повышенными ставками в валюте, а в ноябре объявил акцию «Зеленый день», привлекая вклады под внушительные 7,5% годовых в рублях. Благодаря ей было заключено более 380 тыс. договоров вкладов на сумму свыше 240 млрд руб.
Тренд на снижение доли Сбербанка на рынке вкладов изменится сразу же, как начнут расти реальные заработные платы, а экономический рост превысит 2,5% в год, уверен господин Антонов. «В ожидании этих событий доля может снизиться еще на 2 п. п., до 42%»,— оценивает эксперт. Впрочем, как уверен господин Матовников, «скоро рынок придет к существенно более низкому уровню ставок, и многие игроки, погнавшиеся за долей, в начале 2020 года окажутся в очень непростой ситуации».
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