Сбербанк отстал от вкладчиков

Доля Сбербанка опустилась ниже 44% на рынке розничных вкладов на фоне роста доли других крупнейших банков. В условиях избытка ликвидности крупнейший российский банк удерживает ставки заметно ниже, чем у конкурентов. В Сбербанке объясняют это тем, что размещать средства, привлеченные по среднерыночной ставке, стало практически невозможно. Впрочем, как отмечают эксперты, Сбербанк при желании может вернуть долю рынка, введя депозиты с повышенной ставкой, как он продемонстрировал осенью прошлого года.

В четверг 7 ноября АСВ опубликовало мониторинг вкладов за январь—сентябрь 2019 года. В нем отмечается, что доля 30 крупнейших банков по объему вкладов по итогам девяти месяцев этого года продолжила расти и составила на конец сентября 90,5%, против 89,6% на начало года. В то же время доля Сбербанка к концу сентября составила всего 43,9% против 45,1% на начало года. Снижение доли Сбербанка началось еще десять лет назад. Так, по данным, предоставленным “Ъ” пресс-службой АСВ, на 1 января 2009 года его доля на рынке вкладов составляла 51,8%, в то время как доля топ-30 банков на рынке вкладов — 79,1%.

Такая динамика — результат ценовой политики Сбербанка, который за редким исключением держит ставки заметно ниже рынка.

Так, по данным мониторинга АСВ, в январе—сентябре 2019 года средние процентные ставки по рублевым годовым вкладам топ-100 банков в размере 1 млн руб. уменьшились на 0,6 п. п.— с 7,1% до 6,5%. При этом максимальный уровень ставок Сбербанка составляет сейчас 4,7% для рядовых клиентов. Причем накануне банк в очередной раз понизил ставки по ряду вкладов, объяснив это реакцией на действия ЦБ по снижению ключевой ставки.

ЦБ в конце октября снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 6,5%. По словам партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, «сейчас низкие ставки стали поводом для того, чтобы клиент начал искать инструменты с более высокой доходностью». «Средний клиент банка стремительно молодеет и не успевает проникнуться бесконечным доверием к госбанку, которое по умолчанию есть у старшего поколения»,— отмечает аналитик ГК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Оценивая ставки, стоит учитывать, что банк также несет расходы на отчисления в фонд страхования вкладов и ФОР ЦБ — это плюс 1,1 п. п. к заявленной ставке»,— поясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его словам, после последнего снижения ключевой ставки размещать вклады, «привлеченные по среднерыночной ставке, стало практически невозможно, за исключением потребкредитования, в противном случае это прямой убыток».

При необходимости Сбербанк способен развернуть ситуацию в свою сторону, подняв ставки по вкладам, указывает господин Шеховцев. Так, осенью 2018 года на волне оттока депозитов из госбанков в связи с рисками принудительной конвертации валютных вкладов в рубли из-за санкций США, Сбербанк и другие банки начали повышать ставки. В частности, в сентябре физические лица только из Сбербанка вывели 187 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 октября 2018 года). Тогда Сбербанк вводил новые вклады с повышенными ставками в валюте, а в ноябре объявил акцию «Зеленый день», привлекая вклады под внушительные 7,5% годовых в рублях. Благодаря ей было заключено более 380 тыс. договоров вкладов на сумму свыше 240 млрд руб.

Эксперты не склонны ждать глобальных перемен и перераспределения ролей на рынке вкладов, однако ожидают снижения доли крупнейшего банка.

Тренд на снижение доли Сбербанка на рынке вкладов изменится сразу же, как начнут расти реальные заработные платы, а экономический рост превысит 2,5% в год, уверен господин Антонов. «В ожидании этих событий доля может снизиться еще на 2 п. п., до 42%»,— оценивает эксперт. Впрочем, как уверен господин Матовников, «скоро рынок придет к существенно более низкому уровню ставок, и многие игроки, погнавшиеся за долей, в начале 2020 года окажутся в очень непростой ситуации».

Ксения Дементьева