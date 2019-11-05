Поощрение капитановложений

Правительственная дискуссия о соглашениях о поощрении и защите капиталовложений (СЗПК) в целом закончена. В Госдуму внесен пакет законопроектов о СЗПК, основывающийся на предложениях Минфина. Основные изменения от ранее заявленной схемы — в общем инвестрежиме изменение налогов (кроме НДС), сборов и других условий соглашения возможно не ранее чем через три года после подписания СЗПК. В крупных проектах могут гарантироваться тарифы и исполнение инвестпрограмм госмонополий. Наконец, государство может и само объявлять публичные инвестпроекты и привлекать в него инвесторов. Кто и как будет подписывать СЗПК с компаниями, будут обсуждать в Белом доме в ближайшие недели.

Законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», а также три связанных проекта поправок к другим законам 1 ноября внесены правительством в Госдуму. Заместитель главы Минфина Андрей Иванов прокомментировал на брифинге в ведомстве основные положения проекта, который стал предметом компромисса между позицией разработчика (см. “Ъ” от 27 февраля), вице-премьера Дмитрия Козака (см. “Ъ” от 7 октября), Минэкономики и ряда других властных структур. Обсуждение финализировалось в Белом доме в закрытом режиме. Как и предполагал “Ъ”, итоговый вариант без системных изъятий объединил все подходы, в результате чего закон о СЗПК выглядит, по крайней мере на бумаге, одним из важнейших законопроектов последних лет. Если нормы, вложенные в него, будут работать, для части крупных инвесторов, готовых вкладывать в российскую юрисдикцию, его значение сложно будет переоценить, его предположительное влияние сравнимо с режимом СРП в РФ в 1990-х годах — за тем исключением, что в нефтегазовых проектах он не применяется (как и в финансовой сфере).

Центральная идея Минфина, собственно СЗПК, в проекте сохранена неизменной. Соглашение в общем инвестрежиме защищает любого инвестора, подписавшего такой договор (от 5 млрд руб. в общем случае, от 1,5 млрд руб. инвестиций в промышленности, агросекторе и «цифровой экономике», есть общие лимиты стоимости такого проекта — 25 млрд руб. и 7 млрд руб.), от изменений в течение трех лет основных налогов (кроме НДС, однако защищенными будут условия возврата НДС), регуляторных актов, влияющих на его параметры, а также тарифов. Де-факто это успешная интеграция идеи Дмитрия Козака о продлении сроков регуляторных изменений, но даже в больших масштабах, чем он предлагал. В проектном же режиме (от 10 млрд руб. собственных инвестиций в проект стоимостью от 50 млрд руб.) условия фиксируются в СЗПК как в ранее предлагавшейся схеме Минфина — на 6 (15–20 при реинвестировании прибылей) лет. Мало того, по запросу инвестора СЗПК защищает в этом случае и «связанные» договоры, например с госмонополиями об их тарифах или их формуле, на три года — об исполнении инвестпрограмм госмонополий. Договоры заключаются до 2030 года, срок действия последнего — до 2050 года.

Кроме того, в СЗПК можно зафиксировать и параметры господдержки проекта, если он такую получает. Как и предлагалось ранее Минфином, нарушение государственными структурами обязательств влечет обязанность государства из бюджета покрыть убытки инвестора — это главный момент СЗПК. Новшество последней версии — публичные инвестпроекты: правительство или регион сами могут объявлять проекты, защищенные СЗПК, и привлекать в них инвесторов на объявленных условиях, в том числе с господдержкой, в инициативном порядке. СЗПК могут заключать и уже действующие компании, и SPV, и иностранцы через «дочек» в РФ.

Идея Минфина о финансово-инвестиционном аудите проектов (Минфином) как обязательном условии-«ключе» для подписания СЗПК снята как обязательная, но осталась как необходимая для оценки расходов бюджетной системы и как способ оценить необходимость реализации проекта в этой форме. Аудит для проектов может быть поручен ВЭБ.РФ, РФПИ, другим структурам. Реестр СЗПК ведет Федеральное казначейство. Меры господдержки, в том числе применяемые в СЗПК, систематизирует Минэкономики. Проект предусматривает возможность вложений в рамках СЗПК в госинфраструктуру самим инвестором с зачетом налогов проекта. В целом закон содержит ряд новых и декларативных, и технических норм, важных для статуса закона как нового «инвестиционного кодекса». Например, декларации о том, что режим деятельности иноинвесторов не может быть хуже национального, о том, что участие публично-правовых образований в публичных инвестпроектах допускается, если нет возможности найти негосударственного инвестора, о принципе «минимизации госучастия в реализации инвестпроектов». Оценить значение таких норм, которых в проекте много, можно только на практике.

Минфину законом не дан запрашивавшийся ранее статус «одного окна» при подписании СЗПК. Некрупные СЗПК, гарантируемые региональным бюджетом в рамках его полномочий, подписывает губернатор или уполномоченный им чиновник, крупные — лицо, уполномоченное правительством. По данным “Ъ”, в ноябре-октябре правительство намерено определить порядок предоставления таких полномочий. Скорее всего, на эту роль будут претендовать Минфин как «нейтральная» и не распределяющая господдержку структура, Минэкономики, отраслевые министерства в своей сфере, возможно — профильные вице-премьеры или премьер-министр, возможна и комиссионная форма обсуждения СЗПК, и отдельные постановления правительства в каждом случае. Этот принципиальный для распределения правительством властных полномочий в отношениях с бизнесом (несмотря на то что по закону не заключить СЗПК с инвестором при его желании относительно сложно) вопрос должен быть решен до конца года.

Дмитрий Бутрин