С трудностями возникли сложности

За три месяца с момента введения ипотечных каникул этим инструментом воспользовались лишь немногие заемщики. Кредиторы связывают низкий спрос с высокой дисциплиной граждан и использованием других инструментов, предлагаемых банками. Однако правозащитники уверены, что банкиры просто недостаточно информируют клиентов о возможности ипотечных каникул, и выступают за расширение списка трудных жизненных ситуаций, при которых граждане могут отсрочить выплаты.

“Ъ” опросил топ-15 ипотечных банков о числе клиентов, которые за три месяца воспользовались ипотечными каникулами. По данным кредитных организаций, речь идет лишь о примерно 7,5 тыс. граждан.

Наибольшее число заявок на предоставление ипотечных каникул ожидаемо получили в Сбербанке (более 4 тыс.) и ВТБ (около 2 тыс.). К остальным участникам рынка обратилось значительно меньше клиентов: в Росбанке — 580 человек, в банк «Открытие» — 163, в банк «Дом.РФ» — 174, в Альфа-банк — 100. В Абсолют-банке и банке «Санкт-Петербург» заинтересовались такой возможностью не более 50 клиентов. В Райффайзенбанке и ПСБ не раскрыли число заемщиков, подавших заявки на ипотечные каникулы. В Газпромбанке, РСХБ, Связь-банке, банке «Уралсиб» и банке «Ак Барс» не ответили на запрос “Ъ”.

По данным «Русипотеки», клиентский портфель данных банков на 1 октября составлял более 5 млн кредитов. Таким образом, ипотечные каникулы привлекли лишь около 0,15% клиентов.

Закон, позволяющий брать ипотечные каникулы, вступил в силу 31 июля текущего года. В соответствии с ним заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации (временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, инвалидность 1-й и 2-й группы, потеря кормильца, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%), может приостановить или снизить выплаты по ссуде не более чем на шесть месяцев.

По данным банков, основными причинами обращения граждан являются снижение уровня дохода, потеря работы и увеличение количества иждивенцев. Количество одобренных заявок колеблется в банках от 30% до 90% от их общего числа. При этом заемщики в подавляющем большинстве случаев просят приостановить выплаты по ссуде, а не сократить размер платежа.

Банкиры в основном связывают низкую активность заемщиков с высокой ответственностью и возможностью воспользоваться другими инструментами поддержки. Как отмечает заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска, небольшое число обращений говорит о сознательности и дисциплинированности ипотечных заемщиков, а также об эффективности скоринговых моделей банков и качестве портфеля ипотечных кредитов с крайне низкой долей просрочки. По словам директора дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Дениса Кузнецова, «при возникновении финансовых сложностей» в банке «предлагали клиенту разные режимы обслуживания долга на тот или иной период». «Многие банки в настоящее время предлагают различные возможности реструктуризации, которые зачастую шире, чем условия по программе ипотечных каникул»,— отмечает заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

По оценкам аналитиков и участников рынка, и в будущем не стоит ожидать, что граждане начнут активно пользоваться данной возможностью. По оценке директора по работе с клиентами «БКС Премьер» Николая Соколова, за ипотечными каникулами вряд ли в обозримом будущем обратятся более 1% заемщиков. «Заемщики понимают, что каникулы — это временная передышка, за которую впоследствии им придется платить, отсрочка платежа как минимум влечет за собой дополнительные проценты — ведь срок пользования кредитом увеличивается»,— отмечает он. «Мы не видим причин для увеличения количества обращающихся за ипотечными каникулами при сохранении экономической стабильности в стране»,— соглашаются в «Открытии».

Впрочем, правозащитники связывают небольшое количество заявок не только с ответственностью ипотечных заемщиков. «Одной из причин можно назвать слабую информированность граждан о существовании такой возможности,— говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.— До вступления закона в силу существовало сильное сопротивление банков, не думаю, что ситуация изменилась за три месяца». По ее мнению, граждане не знают полного перечня сложных ситуаций, не могут самостоятельно правильно оформить необходимые документы, не знают, как грамотно оформить заявку. «К тому же список трудных жизненных ситуаций достаточно узок, возможно, его необходимо дополнить разводом, болезнью ребенка и проблемами в бизнесе, а срока каникул может не хватить, чтобы люди решили свои проблемы»,— добавляет госпожа Лазарева.

Светлана Самусева