Пользователи ждут загрузки

Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily. Причина проблем может быть как в операторском или пользовательском оборудовании, так и в большом объеме контента на сайте. Больше всего от подобных проблем теряют интернет-магазины, для которых скорость загрузки страницы сокращает конверсию посетителей в клиентов.

Сложности с загрузкой страниц регулярно испытывают 72% российских интернет-пользователей, 43% отмечают сбои несколько раз в неделю, у 29% они случаются ежедневно, говорится в исследовании TelecomDaily (есть у “Ъ”). Агентство опросило более 1,5 тыс. интернет-пользователей из разных регионов РФ.

Готовность респондентов ждать загрузки страницы зависит от вида контента. Например, 35% готовы ждать видео до 6 секунд, тогда как страницы с текстом и изображениями новостных и развлекательных порталов 53% пользователей при проблеме с загрузкой покинут сразу, а 21%, возможно, не станут посещать повторно. С точки зрения выручки больше всего от этого теряют интернет-магазины. В случае проблем с загрузкой страниц таких сайтов согласны ждать только 36% пользователей, тогда как 33% закроют страницу и начнут искать другой магазин; 28% респондентов говорят, что при медленной загрузке вероятность покупки уменьшится, а 16% допускают, что не вернутся в магазин. Медленная загрузка страниц действительно может привести к оттоку клиентов и снизить выручку, подтверждает директор по ИТ Wildberries Андрей Ревяшко: «Ежедневно ресурсы Wildberries посещают более 5 млн человек, их число продолжает расти, на сайте представлено 3,2 млн товарных позиций, поэтому мы уделяем значительное внимание вопросам роста скорости загрузки страниц и информации о товаре, сопутствующего фото- и видеоконтента».

На Ozon делают заказы клиенты из 6,5 тыс. населенных пунктов по всей России, не во всех из них есть быстрый мобильный или даже стационарный интернет, поэтому ритейлер оптимизирует работу сайта и приложений, чтобы их загрузка была максимально быстрой, говорит директор по продукту Ozon Евгений Ширинкин.

Операторы связи называют разные потенциальные источники проблем. Среди них может быть уровень сигнала базовой станции, ее загруженность и связанность цепи оператора с ресурсом, откуда поступает контент, отмечает представитель Tele2. Кроме того, влияет загруженность серверов контент-провайдера и даже само пользовательское устройство. «Учитывая множественность факторов, было бы неточно рассматривать мобильного оператора как единственного участника процесса и предъявлять претензии ему»,— резюмируют в компании.

Чаще всего на скорость загрузки веб-страниц влияют их дизайн и верстка, на которые оператор влиять не может, подчеркивают в «МегаФоне». Скорость загрузки напрямую зависит от объема контента на странице, указывает представитель «Вымпелкома». «Если это фильмы или иной тяжелый контент в несколько гигабайт, то время загрузки может увеличиться даже при максимально возможных скоростях соединения»,— поясняет он. В МТС добавляют, что отслеживают скорость загрузки наиболее востребованных сайтов и в случае ее ухудшения информируют их владельцев.

При подключении к Wi-Fi одной из причин низкой скорости загрузки сайтов может быть устаревшее клиентское оборудование, считает представитель «ЭР-Телеком». Он напоминает, что сети интернет-провайдеров модернизируются под скорости 1–10 Гбит/с, вводятся новые тарифы, запускаются сервисы с поддержкой видео в разрешении 4К, в то время как пользователи «не спешат обновлять парк роутеров и модемов, купленных ими пять-десять лет назад».

Валерия Лебедева