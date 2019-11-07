Совет в конце тоннеля

Как стало известно “Ъ”, РФ и США определили лиц, ответственных за создание группы высокого уровня в сфере бизнеса, запустить которую президент РФ Владимир Путин в прошлом году предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу. С российской стороны вопросом займется президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а с американской — глава Американо-российского делового совета Дэниел Расселл. По информации “Ъ”, им поставлена задача организовать первое заседание группы «на полях» Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.

Осторожные бизнес-лидеры

Создать новый механизм взаимодействия бизнес-лидеров двух стран Владимир Путин предложил Дональду Трампу в ходе их первого полноценного саммита 16 июля 2018 года в Хельсинки. Выйдя после переговоров к журналистам, российский лидер тогда сообщил: «Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и сделают свои предложения». Владимир Путин особо подчеркнул, что со стороны деловых кругов обеих стран, «безусловно», есть интерес к сотрудничеству.

С тех пор прошло уже больше года, однако группа так и не образовалась. “Ъ” пообщался с несколькими официальными лицами с обеих сторон, осведомленными о ходе переговоров по этой теме. Они обсуждали ее на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены давать публичные комментарии. По словам собеседников “Ъ”, российская сторона была готова оперативно приступить к реализации идеи Владимира Путина, однако с американской долгое время четких сигналов не было. В Вашингтоне ссылались на то, что крупные предприниматели, ведущие бизнес с Россией, скептически относятся к идее создания такой группы. Во-первых, потому, что считают, что уже существующих профильных двусторонних организаций достаточно, а во-вторых, потому, что не хотят привлекать к своей работе на «токсичном» российском направлении дополнительное внимание. При этом за запуск диалога между бизнес-лидерами активно выступал бывший посол США в России Джон Хантсман.

В своем прощальном интервью 2 октября господин Хантсман рассказал “Ъ”, что первое заседание группы могло состояться «на полях» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), но сорвалось: «У нас уже были конкретные договоренности по поводу Группы предпринимателей, финализировать их предполагалось в ходе встречи двух президентов "на полях" прошлогоднего саммита G20 в Аргентине. Но буквально накануне случился инцидент в Керченском проливе, из-за которого встреча президентов США и России была отменена. А с ней и планы провести первое заседание Группы предпринимателей». Не способствовал его созыву и арест в РФ основателя инвестфонда Baring Vostok, американца Майкла Калви.

Джон Хантсман, впрочем, подчеркнул: «хоть планы и не реализовались, концепция остается правильной и рациональной», а ее воплощение «пошло бы на пользу деловым кругам обеих стран». «Я верю в то, что она будет воплощена. Может быть, уже в этом октябре или когда-нибудь позже. Обе стороны в этом заинтересованы. Надо просто найти подходящее время и место»,— подчеркнул дипломат.

«Может быть, уже в октябре» Джон Хантсман сказал неслучайно.

По информации “Ъ”, стороны рассматривали вариант проведения первой подготовительной встречи группы 21 октября «на полях» 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России.

В состав КСИИ входят такие крупные американские компании, как Abbott Laboratories, Arconic, Cargill, EY, Exxon Mobil, Mars, PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble. При этом из исследования EY, опубликованного РБК, следует, что американские компании лидируют по прямым иностранным инвестициям в Россию в 2018 году. Каждая компания из США в среднем вложила в России около $224 млн.

Однако в итоге отдельного российско-американского мероприятия «на полях» КСИИ не было. Один из собеседников “Ъ” объяснил это тем, что у США в тот момент не было посла в Москве: Джон Хантсман уже уехал, а назначенный его преемником Джон Салливан еще не приехал.

Чтобы сделать процесс создания группы более структурированным, стороны условились назначить с каждой стороны по одному ответственному лицу. С российской стороны этой задачей займется президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а с американской — глава Американо-российского делового совета Дэниел Расселл. Предполагается, что первую встречу группы они назначат на начало июня в Санкт-Петербурге: в это время на ПМЭФ, как ожидается, приедет внушительная американская делегация. Получить комментарии Александра Шохина и Дэниела Расселла “Ъ” не удалось.

Спасение сверху

В 2018 году товарооборот России с США составил около $25 млрд, увеличившись почти на 8% по сравнению с 2017 годом. При этом импорт и экспорт примерно сбалансированы. Джон Хантсман в интервью “Ъ” утверждал, что 90% торговли между США и Россией не затронуты санкциями.

«США остаются самым крупным инвестором в российскую экономику. Между нашими деловыми кругами тесные связи, есть много историй успеха. В России представлена почти тысяча американских компаний. А в США работает множество талантливых российских предпринимателей,— напомнил он.— И есть все основания думать, что сотрудничество может быть еще немного расширено с целью углубления нашего диалога в области торговых отношений. И это может способствовать нахождению путей решения и некоторых политических вопросов».

Впрочем, пока не ясно, соберется ли в итоге предложенная Владимиром Путиным группа или нет. В США в ноябре 2020 года вновь будут избирать президента, а значит, все предшествующие голосованию месяцы пройдут под знаком жесткого двухпартийного противостояния. Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера не смогла доказать наличие сговора между Кремлем и предвыборным штабом Дональда Трампа на выборах 2016 года, однако оппоненты действующего президента США из Демократической партии не оставляют попыток разыграть «российскую карту». В этих условиях представители американского крупного бизнеса могут настоять на переносе заседания группы до результатов голосования.

Однако даже если группа, как и предполагается, соберется в июне, быстрых и прорывных решений от ее работы ожидать не стоит.

У Москвы и Вашингтона уже есть ряд устоявшихся организаций схожей направленности. Например, Российско-американский бизнес-диалог, учрежденный в 2008 году на основе соглашения между РСПП и Торговой палатой США. В дальнейшем к бизнес-диалогу присоединились другие организации российского и американского бизнеса. В частности, Российско-американский совет делового сотрудничества (РАСДС), созданный распоряжением правительства РФ в 2000 году, с 2009 года работающий под эгидой РСПП. А также Американо-российский деловой совет (USRBC, возглавляется Дэниелом Расселлом) и Американская торговая палата в России (AmCham).

В период «перезагрузки» в рамках комиссии Медведева—Обамы была создана рабочая группа по развитию деловых связей и торгово-экономических отношений. Именно на этот период пришелся пик товарооборота между РФ и США (в 2011 году он составил $31 млрд). Планы у сторон были амбициозные, однако на фоне конфликта вокруг Украины США заморозили работу на этом направлении.

В марте этого года под эгидой РАСДС и РСПП вышел экспертный доклад «Экономическое сотрудничество России и США в условиях неопределенности», авторы которого призвали более не пытаться спасать торгово-экономические отношения России и США «сверху». «Подобные действия и ранее не приводили к желательному политическому результату, а в нынешних условиях могут оказаться губительными»,— предупреждали составители документа. По их мнению, создание и тем более публичная деятельность разного рода комиссий и групп высокого уровня не только не убедят политическую элиту США в нецелесообразности применения против России санкций, но могут возыметь обратный эффект: они сами укажут американским законодателям и исполнительной власти, против кого еще стоит вводить санкции (см. “Ъ” от 13 марта).

Член правления РСПП Игорь Юргенс в беседе с “Ъ” также выразил мнение, что «для постоянной методической и плодотворной работы с американской стороной сейчас оснований нет». По его словам, на ситуацию негативно влияют санкции и неформальные запреты, а также скромный товарооборот. «Я не думаю, что до американских выборов конкретика по новому объединению появится,— сказал он.— Возможно, к ПМЭФ будет немного больше ясности, когда будет ответ на вопрос — есть импичмент (Дональда Трампа.— “Ъ”) или нет, каковы основные претенденты на пост президента от демократов и республиканцев. Подготовительные работы по группе высокого уровня могут вестись, но о конкретике пока говорить рано».

Елена Черненко, Татьяна Гришина