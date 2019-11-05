Супермаркеты открыли краны

Крупные производители пива продолжают попытки отнять долю рынка у растущего сегмента магазинов, торгующих в разлив. «Балтика» сама начала устанавливать в сетях «Перекресток» и «Дикси» автоматы по разливу, планирует подобный проект и AB InBev Efes. Но из-за сложной логистики крупных сетей могут быть проблемы со свежестью напитка, а обычные сорта в таком формате вряд ли будут пользоваться спросом, считают независимые продавцы пива.

«Балтика» (входит в Carlsberg Group) начала установку аппаратов с автоматическим разливом пива в сетях «Перекресток» (X5 Retail Group) и «Дикси». Автоматы оборудованы охлаждающей установкой. Потребитель должен установить ПЭТ-бутылку и нажать на кнопку разлива. После необходимо наклеить этикетку, которую напечатает автомат, и оплатить товар на кассе. Есть ограничение на разлив после установленного законом времени.

В «Перекрестке» представлены бренды «Дон живое» и Cesky Kabancek по 91 руб. за 1 литр, стоимость бутылки — 9 руб. Выбор объясняется повышенным интересом со стороны покупателей к региональным, «гостевым» сортам, поясняет старший директор по продажам «Балтики» Егор Гусельников.

Как рассказали в X5, в «Перекрестке» в Москве работает 45 автоматов, до конца 2019 года планируется установить еще 20 штук, а в 2020 году продолжить «активное развитие проекта». «Он был запущен, чтобы удовлетворить спрос покупателей на свежее разливное пиво, который растет последние несколько лет»,— говорят в X5. В «Дикси» говорят, что автоматы установлены в нескольких магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.

В «Балтике» и сетях не раскрыли данные о продажах. Как сказано на сайте разработчика автоматов, производителя пивного оборудования NPM Group, на некоторых точках продается более 1 тыс. литров пива в месяц. По словам источника “Ъ”, знакомого с проектом, одно устройство может стоить около 200 тыс. руб. В «Балтике» и NPM Group и это не комментируют. AB InBev Efes также планирует начать тестирование таких аппаратов в нескольких регионах России в ближайшее время, говорит госпожа Миронова. В X5 заявили, что общаются по этому поводу и с другими производителями.

Проект появился на фоне роста числа магазинов по продаже разливного пива. По сентябрьским данным сервиса 2ГИС, количество таких точек в Москве за год увеличилось на 11%, до 1,98 тыс. объектов. По словам директора по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилла Болматова, продажи разливного пива в этом сегменте занимают уже 15% рынка. В некоторых регионах, в основном за Уралом, канал показывает двузначные темпы роста, добавляет директор по продажам AB InBev Efes Анна Миронова. При этом, следует из данных Carlsberg Group, розничные продажи пива в стране выросли на 3% только в прошлом году за счет эффекта чемпионата мира по футболу после нескольких лет падения. В этом году ожидается рост рынка на 2–3% (какие еще инструменты пивные компании используют для увеличения доходов, см. “Ъ” от 1 ноября).

Автоматы еще и технологичная попытка крупных сетей привлечь к себе покупателей пивных магазинов, добавляет консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова. Но основатель сети магазинов пива «Беру выходной» Николай Желагин сомневается в перспективах проекта. Во-первых, отмечает он, в автоматах всего два сорта, тогда как в средней специализированной точке — 30–40 видов. Кроме того, из-за сложной логистики крупных сетей может быть тяжело обеспечить необходимую свежесть напитка, полагает господин Желагин. Господин Болматов признает, что пока эффект от подобных автоматов «оценить сложно», они могут стать как эффективным каналом продаж, так и остаться экспериментальным форматом.

Анатолий Костырев