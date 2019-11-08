«Роснефть» послали на Пайяху

Правительство приняло окончательные решения по льготам для арктических проектов, в том числе мегапроекта «Роснефти» «Восток ойл». Как следует из протокола совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова, «Роснефть» сможет получить вычет из НДПИ Ванкорского кластера, если цена на нефть превысит уровень, заложенный в бюджетном правиле. «Роснефть» не сможет потратить эти средства на нефтепровод с Ванкорского кластера на север Таймыра, а только лишь на инфраструктуру Таймырской нефтегазовой провинции. Ее центром является Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», перспективы разработки которого неясны. Собеседники “Ъ” сомневаются, что «Роснефть» устроит подобное решение по льготам.

В распоряжении “Ъ” оказался протокол совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и его коллег Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, прошедшего 24 октября и посвященного льготам для арктических проектов. Ключевым вопросом протокола, который согласовывался почти две недели, является предоставление льгот для мегапроекта «Восток ойл», который должен объединить месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» с группой Пайяхских месторождений «Нефтегазхолдинга» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, а возможно, и Байкаловский участок «Ермака» — СП «Роснефти» (доля — 51%) и британской BP. «Роснефть» просила для создания нефтепровода от Пайяхи до Ванкора, отгрузочного терминала, строительства танкеров для вывоза нефти «Восток ойла» льготы на 2,6 трлн руб.

Однако, как сообщал “Ъ” 28 октября, правительство одобрило лишь около 600 млрд за десять лет при цене $60 за баррель. Согласно протоколу, «Восток ойл» получит десятилетний вычет из НДПИ Ванкорского кластера «в размере понесенных расходов на создание внешней инфраструктуры (дорожной, транспортной, энергетической), необходимой для осуществления добычи сырья на участках недр, расположенных на 50% и более в границах Таймырского полуострова». Вычет возникнет, только если цена нефти превысит заложенную в бюджетном правиле (сейчас $42,4 за баррель Urals). По словам собеседников “Ъ”, «Роснефть» не сможет направить средства от вычета на финансирование трубы с Ванкорского кластера на север Таймыра для экспорта по Севморпути, если не начнет добычу на Пайяхе. То есть план «Роснефти» построить инфраструктуру для нефти Ванкора «бесплатно» за счет налоговых льгот выглядит неосуществимым.

Тем самым весь проект «Восток ойл» ставится в зависимость от размера и возможности коммерческого извлечения запасов Пайяхи. Они поставлены на баланс в размере 1,2 млрд тонн нефти, однако рентабельность разработки вызывает сомнения (см. “Ъ” от 6 мая). Ряд собеседников “Ъ” считают, что «Роснефть» продолжит добиваться более комфортных условий для этого проекта. В «Роснефти» не ответили на запрос “Ъ”.

В Минфине подтвердили “Ъ”, что вычет из НДПИ можно будет направить исключительно в расходы на инфраструктуру, «но не для Ванкора, а для новой Таймырской нефтегазовой провинции». Перечень конкретных инфраструктурных объектов для вычета будет определять Минэнерго, добавили там и подтвердили “Ъ” в Минэнерго.

Как и предполагалось, согласно протоколу, спецрежим НДД с заложенной в него нулевой ставкой НДПИ в течение 12 лет получат Пайяхское месторождение и другие участки в арктической зоне Красноярского края. Кроме того, спецрежим будет распространяться на всю восточную Арктику, в том числе на углеводородные месторождения Якутии и Чукотки.

Сейчас для участков восточного шельфа Арктики действует спецрежим с адвалорными ставками НДПИ в 5%. Согласно протоколу, в такой же режим переходят проекты в Печорском, Белом, Баренцевом и Охотском морях, там работают «Газпром нефть» и «Роснефть». Уровень налоговой нагрузки в действующей налоговой системе на шельфе, конечно, ниже, чем в среднем по России, но все равно один из самых жестких в мире, отмечает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова.

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков