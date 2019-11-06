Трезвость сообразят на двоих

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воссоздании системы медицинских вытрезвителей, подготовленный группой депутатов и сенаторов. Представители всех фракций согласились, что вытрезвлять пьяниц нужно. Коммунистов и справороссов смутила лишь форма государственно-частного партнерства (ГЧП), в которой, как предлагают авторы документа, должны функционировать новые вытрезвители. Правительство в целом поддержало законопроект, отметив необходимость уточнения источников финансирования вытрезвителей.

Законопроект об оказании помощи лицам, находящимся в общественных местах «в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», принят Госдумой в первом чтении. Оказание помощи пьяным гражданам ляжет, по задумке законодателей, на плечи региональных органов власти. Каждый регион будет вправе решать, создавать ли медвытрезвители на своей территории, но в целях обеспечения единообразного подхода к организации их деятельности на всей территории РФ соответствующие правила утвердит правительство, говорится в пояснительной записке.

Полномочиями доставлять нетрезвых граждан в эти учреждения будет наделена полиция.

Представлял законопроект депутат Александр Хинштейн («Единая Россия»). Он напомнил, что в 2011 году система медицинских вытрезвителей, подчинявшаяся МВД, была упразднена. Предлагалось переподчинить ее Минздраву, но этого так и не произошло. На сегодняшний день, по словам депутата, вытрезвители сохраняются в 20 регионах России. Результатом упразднения системы вытрезвителей, по словам господина Хинштейна, стал рост «пьяной преступности». Так, по данным МВД, количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 год выросло на 35%. Возросло и количество преступлений в отношении подвыпивших граждан, а всего «по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан», в том числе 8–10 тыс.— от переохлаждения на улице, говорится в пояснительной записке. МВД за 2018 год выявило в общественных местах более 1 млн лиц, находившихся в состоянии опьянения, из которых 180 тыс.— были неспособны «самостоятельно передвигаться или ориентироваться».

Господин Хинштейн отметил, что услуги вытрезвления невозможно финансировать за счет программы государственного медстрахования, поэтому законопроект предусматривает создание региональных сетей вытрезвителей на основе ГЧП. Примерную стоимость услуг вытрезвления для гражданина депутат предлагает ограничить 2 тыс. руб.

Депутаты добрым словом поминали советскую сеть вытрезвителей и ругали нынешнее положение вещей.

«У нас был такой случай в Челябинской области: нашли полицейские человека в таком состоянии и просто выбросили в водоем. Человек утонул»,— вдруг рассказал собравшимся представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг. Депутат фракции ЛДПР Алексей Диденко выразил надежду на инфраструктурное соседство будущих вытрезвителей с отделениями полиции, а бывший главный санитарный врач, депутат от «Единой России» Геннадий Онищенко вообще предложил восстановить вытрезвители в системе МВД. В ответ Александр Хинштейн отметил, что реформа МВД была проведена именно для избавления ведомства от несвойственных функций, возврат вытрезвителей в систему МВД невозможен, а любая инициатива, направленная на это,— «популизм, не имеющий никаких реальных последствий».

Депутатов от КПРФ и «Справедливой России» смутило ГЧП: «Мы так понимаем, что инвестор, который будет вкладывать деньги, рассчитывает на их последующее возвращение»,— предположил депутат Алексей Куринный (КПРФ). Он отметил, что неспособность к передвижению характеризует тяжелое алкогольное опьянение, тогда как в пояснительной записке речь идет и о среднем, и о легком опьянении, когда пьяные «побарагозить, похулиганить мастера». «С этими пьяными товарищами надо будет что-то делать, скручивать их, фиксировать. Таким образом, владельцы вытрезвителей приобретут право на насилие,— забеспокоился господин Куринный.— Свойственно ли это сегодня какому-нибудь органу, кроме полиции?»

«Эта система может превратиться в еще один канал по обиранию граждан»,— предостерег господин Гартунг и предложил доработать законопроект ко второму чтению.

Чиновники Минздрава сообщили “Ъ”, что «министерство поддерживает законопроект с учетом некоторых замечаний, которые могут быть учтены при дальнейшей работе по законопроекту». Правительство в целом поддержало законопроект, но отметило, что он не определяет источники финансирования вытрезвителей, не уточняет их правовой статус и основания для направления и содержания в них граждан. Кроме того, в отзыве отмечается, что законопроект содержит нормы, и так содержащиеся в действующем законодательстве.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил “Ъ” о «безусловной поддержке» инициативы возрождения вытрезвителей. Он полагает, что это может снизить смертность от передозировки алкоголем и другими веществами. По его словам, вытрезвители станут площадкой, где специалисты смогут мотивировать людей на снижение алкогольной нагрузки — «в вытрезвителях можно распространять специализированную литературу, контактные телефоны наркологической службы или движения "Анонимные алкоголики"».

Первый вытрезвитель в СССР открылся в 1931 году в Ленинграде. В 1940 году приказом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии эти заведения системы наркомата здравоохранения были переподчинены НКВД. Тогда же была утверждена ставка за пребывание в них — 40 руб. в сутки в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси и Баку и 25 руб. «в прочих местностях» (при средней зарплате рабочего 340 руб.). В 1961 году, после денежной реформы, постановлением Совмина РСФСР утверждена фиксированная ставка за медобслуживание в «наркоприемниках (вытрезвителях)» — 5,5 руб.

В 1990 году в России насчитывалось более 1,2 тыс. вытрезвителей, к 2006 году их число сократилось вдвое.

В 2011 году эти учреждения были выведены из системы МВД для передачи на баланс Минздрава, однако это так и не было сделано. В некоторых регионах предлагали возродить вытрезвители. Так, Мосгордума в 2017 году направляла в столичную мэрию предложение создать в Москве аналогичную систему «учреждений временного содержания» нетрезвых граждан. Кроме того, в МВД в 2018 году подготовили поправки к закону «О полиции», предлагая наделить сотрудников правом доставлять пьяных граждан в вытрезвители. В МВД тогда отмечали, что в ряде регионов, несмотря на упразднение системы в 2011 году, «созданы и функционируют подобные учреждения». В пример приводился Татарстан с его сетью так называемых центров детоксикации.

Ксения Веретенникова, Александр Воронов, Валерия Мишина