Андрей Патрушев занял место в вагоне

Как стало известно “Ъ”, младший сын главы Совбеза и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Андрей, ушедший в октябре с поста замглавы «Газпром нефти», получил миноритарную долю в «Транстелесофте». Это компания входит в высокотехнологичную группу Ctrl2GO, владеют которой, по данным самой группы, бенефициары «Трансмашхолдинга». Как сообщили “Ъ” в Ctrl2GO, господин Патрушев не будет заниматься оперативным управлением этого бизнеса, но его опыт будет полезен для налаживания связей с нефтегазовыми компаниями.

Бывший заместитель гендиректора «Газпром нефти» Андрей Патрушев стал прямым владельцем доли в 6,25% в ООО «Транстелесофт», следует из данных ЕГРЮЛ от 22 октября. Почти одновременно c получением доли в этой компании господин Патрушев покинул «Газпром нефть», где работал с 2013 года и курировал развитие шельфовых проектов, «в связи с переходом на другую работу». При этом новое место работы господина Патрушева пока неизвестно, сам бывший топ-менеджер отказался от комментариев “Ъ”.

Входить в руководство компании и заниматься операционным менеджментом Андрей Патрушев не планирует, сообщили “Ъ” в группе Ctrl2GO, куда входит «Транстелесофт». Экспертиза и опыт Андрея Патрушева помогут глубже понять потребности одной из приоритетных для группы Ctrl2GO отраслей, а также адаптировать решения под потребности нефтегазовых компаний, добавили там. Среди партнеров Ctrl2GO из компаний ТЭК указаны СИБУР, Schneider Electric, GE и Siemens. Два источника “Ъ” утверждают, что Ctrl2GO не станет основным местом работы господина Патрушева, предрекая ему пост в одной из крупных добывающих компаний.

«Транстелесофт» специализируется на внедрении и разработке высокотехнологичных решений для промышленности. В частности, компания занимается бортовыми системами безопасности и информационно-сервисными системами для подвижного состава и городского транспорта. Контрольный пакет «Транстелесофта» в 75% — у ООО «Локотех-сигнал», которая принадлежит кипрской Holdings CTRL2GO Ltd, оставшиеся 25% поровну поделены между Вадимом Татариновым (сооснователь и глава совета директоров компании), Светланой Лужбиной, Вячеславом Нарышкиным и Андреем Патрушевым. Ctrl2GO Ltd владеют бенефициары «Трансмашхолдинга» (ТМХ), одним из которых является генеральный директор Ctrl2GO Алексей Белинский, сообщили “Ъ” в группе компаний. Около 80% ТМХ принадлежит Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию Комиссарову и гендиректору компании Кириллу Липе. Выручка «Транстелесофта» по РСБУ за 2018 год — 555 млн руб., чистая прибыль — 41,8 млн руб.

Андрей Патрушев — младший сын бывшего главы ФСБ, а ныне секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Андрей Патрушев строил карьеру в нефтяной отрасли с 2006 года, а до этого три года занимал позицию замначальника 9-го отдела управления «П» («Промышленность») ФСБ, который, в частности, занимается контролем нефтяной отрасли. До 2008 года Андрей Патрушев работал советником главы совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, со следующего года занял пост замглавы структуры «Роснефти» «РН-Сервис». С 2011 по 2013 годы, до перехода в «Газпром нефть», менеджер работал в «Зарубежнефти» первым замглавы российско-вьетнамского СП «Вьетсовпетро».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает пакет Андрея Патрушева в «Транстелесофте» не менее чем в 30 млн руб. Перспективы роста продаж «Транстелесофта» связаны с переходом ОАО РЖД на закупки тягового состава у ТМХ по контрактам жизненного цикла, а также с внедрением комплексной системы управления сервисным обслуживанием и ремонтом тягового состава «Цифровой локомотив» ГК «Локотех», добавляет эксперт.

Дмитрий Козлов