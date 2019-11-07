Полисы вне категорий

Банк России исключит инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) из законопроекта о категоризации инвесторов. Страховщики поддержали такое решение, а профучастники рынка ценных бумаг видят в этом несправедливость по отношению к другим структурным продуктам.

Концепции законопроекта о категоризации инвесторов вновь изменилась. Как сообщил “Ъ” в среду, 6 ноября, представитель ЦБ, в уточненной версии из нее будут исключены нормы, касающиеся приобретения полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). В презентации, представленной ЦБ участникам рынка на прошлой неделе (см. “Ъ” от 30 октября), предполагалось, что неквалифицированным инвесторам будут доступны договоры страхования жизни (при участии страхователя в инвестиционном доходе страховщика) при сроке свыше пяти лет или без защиты капитала только после тестирования. Теперь таких ограничений не остается.

Ранее профучастники в своих письмах неоднократно указывали Банку России на регуляторный арбитраж в случае разрешения неквалифицированному инвестору приобретать полис ИСЖ (являющийся, по сути, структурным финансовым продуктом) сроком до пяти лет и с защитой капитала без тестирования. «Полагаем, что аналогичное правило должно быть предусмотрено для всех структурных продуктов»,— говорилось в совместном письме саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА. Простое исключение полиса ИСЖ из рамок законопроекта также не станет решением. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, отсутствие специального решения на этот счет может создать юридическую коллизию, связанную с тем, что ИСЖ включает в себя производный финансовый инструмент, а значит, будет подчиняться требованиям по тестированию при операциях с такими инструментами по законопроекту о категоризации инвесторов.

Норма по ИСЖ в законопроекте о категоризации инвесторов не устраивала и страховые компании, но по другой причине. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что защита покупателей продуктов страхования жизни сейчас обеспечена на весьма высоком уровне благодаря стандартам, принятым ВСС и Банком России. «Наконец, логичнее, когда страховые продукты регулируются страховым законодательством. Поэтому распространение закона о категоризации инвесторов на страхование жизни выглядит излишним»,— заявил он. Господин Юргенс также отмечает, что, в отличие от многих инвестиционных инструментов, особенностью всех договоров страхования жизни является то, что страховщик при продукте с защитой капитала обязан вернуть клиенту деньги вне зависимости от доходности использованных страховщиком инструментов. Фактически, говорит он, квалифицированным инвестором является страховщик, а не страхователь.

Банк России с февраля по сентябрь 2019 года получил 2,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг на мисселинг, в первую очередь жалобы связаны с ИСЖ (44,4%). Чаще всего потребители жалуются на кредитные организации (62,3% от всех жалоб на мисселинг), которые вместо одного финансового продукта продают другой. Вместе с тем регулятор отмечает сокращение числа жалоб по данной проблематике (с февраля по август было получено 2,4 тыс. жалоб). «В частности, это стало результатом введения новых требований к продаже полисов страхования жизни, прежде всего ИСЖ»,— отмечается в сообщении ЦБ.

Масштаб проблемы мисселинга в части ИСЖ потребует дополнительного регулирования. Представитель ЦБ сообщил “Ъ”, что правила по продаже полисов ИСЖ и НСЖ будут урегулированы отдельным проектом поправок, которые планируется подготовить позднее. По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, регулярные мониторинги и работа с обращениями граждан показывают, что уровень финансовой грамотности оставляет желать лучшего и не соответствует действующей модели финансового рынка России. «До недавнего времени, по нашим данным, даже понимая необходимость ознакомиться с документом, до 90% граждан подписывали их не глядя»,— говорит она. По ее мнению, необходимо для ИСЖ взять на вооружение модель, зафиксированную для кредитов и займов,— все самые важные условия договора должны быть сформулированы на первой странице.

Полина Смородская, Светлана Самусева