Своя турбина ближе к телу

«Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку. Компания просит правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта (СПИК), опасаясь, что иностранцы смогут до 2023 года отгружать готовую продукцию со складов, тем самым забирая у «Силовых машин» часть заказов. Аналитики называют опасения «чрезмерными», поскольку на компании, заключившие СПИК, распространяются требования по локализации.

Находящиеся под санкциями США «Силовые машины» считают «недопустимым» заключение СПИК с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у “Ъ”). Гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов публично уже высказывал мысль о вреде СПИК на Российской энергетической неделе в октябре: «Я считаю, что время СПИК прошло, и заключать его сейчас — значит ставить в неравные условия тех, кто в этом процессе (производстве ГТБМ.— “Ъ”) серьезно продвинулся. Например, нас».

Российские и иностранные машиностроители пытаются наладить производство ГТБМ в РФ, синхронизируя это с программой модернизации старой генерации, которая должна дать сбыт таким машинам. На заключение СПИК претендует, в частности, СП Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин», где у немецкой компании 65%. СПИК — соглашение государства с инвестором, по которому тот обещает осуществить инвестиции в обмен на неизменность налоговых условий. Siemens 2 июля подавала заявку в Минпромторг, пообещав вложить в локализацию машины SGT5-2000E около 1,16 млрд руб., но министерство ее отклонило.

«Силовые машины» считают, что в случае заключения СПИК с зарубежными машиностроителями все усилия компании по созданию в РФ отечественной технологии ГТБМ «могут быть сведены к нулю». Так, при заключении СПИК допускается трехлетняя отсрочка по локализации. В этот период, опасаются в «Силовых машинах», возможна поставка готовых турбин, не отвечающих требованиям полной локализации, с зарубежных складов: речь идет о 20 газовых турбинах Siemens до 2023 года. В связи с этим российская компания окажется «в заведомо проигрышной ситуации», а реальной целью СПИК для иностранцев, прежде всего Siemens, является «не локализация производства», «а захват рынка на отборах проектов модернизации и разрушение программы создания производства российских газовых турбин». Поэтому требования по локализации нужно сохранить, «не давая возможности обходить их через СПИК».

В Siemens заключение СПИК называют наиболее быстрым и эффективным способом обеспечения доступа российского рынка к локализованной ГТБМ последнего поколения. Согласно заявке компании, газовая турбина SGT5-2000E будет локализована не менее чем на 90% к 2023 году.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” не ответили, в «Силовых машинах» не комментируют переписку с госорганами, в Минпромторге обсуждать заявку Siemens на СПИК отказались. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что заинтересованы в развитии российской промышленности, в том числе через трансфер зарубежных технологий за счет локализации иностранного производства. При этом министерство «не классифицирует производителей», добавляя, что ключевой интерес — это технологии.

По мнению старшего аналитика по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрия Мельникова, опасения «Силовых машин» относительно поставок продукции с зарубежных складов «представляются чрезмерными». Речь не идет об обнулении требований по локализации, а у государства есть механизмы контроля, зафиксированные в СПИК, говорит аналитик. Правительству предстоит определиться, что делать с газотурбинным машиностроением: предоставлять поддержку (например, субсидии на НИОКР) только отечественным инвесторам, защитив их от внешней конкуренции, либо поддержать через СПИК и других инвесторов, тем самым поощряя конкуренцию. В обоих вариантах, подчеркивает аналитик, ключевым будет объем российского рынка, который в ближайшие годы представляется незначительным как для создания «российской ГТУ», так и для полной локализации импортной машины.

Татьяна Дятел