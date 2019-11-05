Своя турбина ближе к телу

«Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку. Компания просит правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта (СПИК), опасаясь, что иностранцы смогут до 2023 года отгружать готовую продукцию со складов, тем самым забирая у «Силовых машин» часть заказов. Аналитики называют опасения «чрезмерными», поскольку на компании, заключившие СПИК, распространяются требования по локализации.
Находящиеся под санкциями США «Силовые машины» считают «недопустимым» заключение СПИК с иностранными производителями газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у “Ъ”). Гендиректор «Силовых машин» Тимур Липатов публично уже высказывал мысль о вреде СПИК на Российской энергетической неделе в октябре: «Я считаю, что время СПИК прошло, и заключать его сейчас — значит ставить в неравные условия тех, кто в этом процессе (производстве ГТБМ.— “Ъ”) серьезно продвинулся. Например, нас».
Российские и иностранные машиностроители пытаются наладить производство ГТБМ в РФ, синхронизируя это с программой модернизации старой генерации, которая должна дать сбыт таким машинам. На заключение СПИК претендует, в частности, СП Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин», где у немецкой компании 65%. СПИК — соглашение государства с инвестором, по которому тот обещает осуществить инвестиции в обмен на неизменность налоговых условий. Siemens 2 июля подавала заявку в Минпромторг, пообещав вложить в локализацию машины SGT5-2000E около 1,16 млрд руб., но министерство ее отклонило.
«Силовые машины» считают, что в случае заключения СПИК с зарубежными машиностроителями все усилия компании по созданию в РФ отечественной технологии ГТБМ «могут быть сведены к нулю». Так, при заключении СПИК допускается трехлетняя отсрочка по локализации. В этот период, опасаются в «Силовых машинах», возможна поставка готовых турбин, не отвечающих требованиям полной локализации, с зарубежных складов: речь идет о 20 газовых турбинах Siemens до 2023 года. В связи с этим российская компания окажется «в заведомо проигрышной ситуации», а реальной целью СПИК для иностранцев, прежде всего Siemens, является «не локализация производства», «а захват рынка на отборах проектов модернизации и разрушение программы создания производства российских газовых турбин». Поэтому требования по локализации нужно сохранить, «не давая возможности обходить их через СПИК».
В Siemens заключение СПИК называют наиболее быстрым и эффективным способом обеспечения доступа российского рынка к локализованной ГТБМ последнего поколения. Согласно заявке компании, газовая турбина SGT5-2000E будет локализована не менее чем на 90% к 2023 году.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” не ответили, в «Силовых машинах» не комментируют переписку с госорганами, в Минпромторге обсуждать заявку Siemens на СПИК отказались. В Минэнерго “Ъ” сообщили, что заинтересованы в развитии российской промышленности, в том числе через трансфер зарубежных технологий за счет локализации иностранного производства. При этом министерство «не классифицирует производителей», добавляя, что ключевой интерес — это технологии.
По мнению старшего аналитика по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрия Мельникова, опасения «Силовых машин» относительно поставок продукции с зарубежных складов «представляются чрезмерными». Речь не идет об обнулении требований по локализации, а у государства есть механизмы контроля, зафиксированные в СПИК, говорит аналитик. Правительству предстоит определиться, что делать с газотурбинным машиностроением: предоставлять поддержку (например, субсидии на НИОКР) только отечественным инвесторам, защитив их от внешней конкуренции, либо поддержать через СПИК и других инвесторов, тем самым поощряя конкуренцию. В обоих вариантах, подчеркивает аналитик, ключевым будет объем российского рынка, который в ближайшие годы представляется незначительным как для создания «российской ГТУ», так и для полной локализации импортной машины.
«Силовые машины» после введения против них санкций США в январе 2018 года последовательно стремятся заблокировать иностранным компаниям доступ к российскому рынку. Так, в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову от 29 ноября 2018 года «Силовые машины» просят правительство запретить ввозить в РФ отдельные виды продукции энергомашиностроения иностранных производителей, прежде всего США. В апреле компания поднимала вопрос о том, чтобы правительство обязало иностранцев, входящих в СП с российскими компаниями, снизить долю ниже блокирующей. В итоге правительство разрешило иностранцам владеть не более 50%.
В письме в правительство (копия от 9 октября есть у “Ъ”) «Силовые машины» обращают внимание на «диспропорции» по газовым турбинам мощностью более 500 МВт, так как их можно закупать без соблюдения требований по локализации. Исключение было подготовлено для Заинской ГРЭС «Татэнерго», где планируется установить две такие машины,— Минпромторг в январе 2019 года специально добился соответствующих поправок к 719-му постановлению о локализации (см. “Ъ” от 18 января). Но 30 октября министерство опубликовало проект изменений этого документа, где распространило требование по локализации и на турбины мощностью свыше 500 МВт, а также предложило ввести ограничение для поставщиков таких турбин — в них иностранные компании не могут владеть более 50%. В Минпромторге “Ъ” объяснили, что изменения нужны, чтобы распространить «равноценные требования по контролю за обладанием прав на соответствующие технологии со стороны иностранных лиц». Как следует из ответа министерства, соответствующее поручение 16 октября дал вице-премьер Дмитрий Козак.
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