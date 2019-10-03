Кандидаты оплатят чужое застолье

«Армения» победила оппозицию в суде и теперь ждет больше 240 тыс. руб. компенсации. Ресторан на Тверской улице смог доказать, что упустил выгоду из-за несогласованной акции протеста 27 июля. Тушинский суд удовлетворил иск заведения к девяти оппозиционным политикам. Но не в полном объеме — пострадавший просил полмиллиона рублей компенсации, в том числе за отмененный праздник. Как митингующие сорвали банкет в ресторане «Армения»? И кому еще им придется заплатить? Выяснял Иван Корякин.

В субботу 27 июля ресторан «Армения» ждал гостей на «уютной летней веранде», чтобы напоить их «вкуснейшим домашним лимонадом и накормить горячим сочным шашлыком». Но в итоге ни веранды, ни клиентов, ни мяса, а 15-20 тыс. сторонников честных выборов, которые устроили несогласованный митинг в центре города. Как заявил в суде адвокат Грант Хдрян, сложилась «чрезвычайная ситуация» — «Армению» пришлось закрыть. Ресторан, по его словам, не работал с 10 до 20 часов. Это стоило заведению больше полумиллиона рублей: 150 тыс. — за упущенный субботний доход и 400 тыс. — за сорванный банкет. Хотя расчеты выглядели сомнительными, говорит адвокат незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Соловьева Сергей Бадамшин: «Когда я задавал вопрос по поводу представленных доказательств в виде распечатки из R-Keeper, которая не является фискальным документом — сюда можно вносить соответствующие изменения, представитель просто нагло врал, говорил, что это чек из контрольно-кассовой машины. Хотя рядом лежит чек из ККМ, который они представили, и он выглядит по-другому. Я говорю: “Слушайте, а где вы взяли?” Он отвечал, что у бухгалтера. Я говорю: “А бухгалтер может прийти?” Мне отвечают: “Нет, а зачем?”»

Но, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», средняя выручка «Армении» в день — 100 тыс. руб. А раз заведение отсудило 240 тыс., оно может без ущерба закрыться еще в какую-нибудь субботу. Если бы не сорванный банкет: восемь метровых люля-кебабов, ассорти из шашлыков, 12 бутылок вина и водки и 15-летний коньяк — это то, что могли подать, но не подали в ресторане «Армения» 27 июля. Кто планировал устроить праздник на 40 человек в ресторане «Армения», непонятно. Зато известно, что на каждого гостя приходилось по 4,5 кг еды — втрое больше дневной нормы. И это еще «немного», заявил истец. Но даже если «Армения» отсудила вдвое меньше и не смогла покрыть всю упущенную выгоду, это большая победа, если вообще не прецедент, отмечает юрист Юлия Вербицкая: «Часто судятся с государством, с муниципальным образованием, а там обычно говорят, что это было необходимо, действовали в публичных интересах, допустим, ремонтируя дорогу, и поэтому никто не виноват, и денег никто платить не будет. И суды встают на сторону администрации. А тут как-то взяли — и иск удовлетворили. Даже удивительно».

Как несогласованный митинг 3 августа сказался на работе торговых точек Читать далее

И правда: та же программа «Моя улица» только за первые месяцы летнего сезона 2017 года лишила кафе и рестораны трети трафика и четверти выручки. Некоторым и вовсе пришлось закрыться из-за перекопанных тротуаров. Какие уж там компенсации? Даже в споре с управляющими компаниями рестораны нередко проигрывают, заявил владелец сети кафе, генеральный директор компании Urvista Алексей Петропольский: «Разбирательства длятся годами, проводятся какие-то постоянные экспертизы, потом это все зависает в апелляциях. И очень тяжело найти истину. В такие рекордные сроки это не делается — экспертиза того, кто призывал, кто собрал, кто был организатором, насколько это повлияло на потерю прибыли, какая это прибыль, какая выручка».

На этом фоне победа «Армении» в суде — серьезный удар ресторанного бизнеса по оппозиции. А она сейчас проигрывает одно дело за другим. Почти 3,5 млн руб. с организаторов митинга взыскало ГБУ «Автомобильные дороги» за выделенные силовикам машины и поломанные кусты кизильника; более 1 млн — «Мосгортранс» — за простой автобусов. И это еще не все, продолжает адвокат Бадамшин: «Еще предстоит рассмотреть иск метро, от ГУВД Москвы, от прокуратуры. Скорее всего, там амортизация за использованные дубинки, резиновые палки, и, соответственно, ГСМ для автозаков.

То есть задача ставится — максимально задушить именно рублем».

А что до ресторана «Армения», то он отчасти проиграл в споре с оппозицией. В августе, когда стало известно об иске, пользователи Facebook обрушили рейтинг заведения на несколько баллов. Так что посетители митингов едва ли будут там обедать.

Самый крупный иск к оппозиции подала лизинговая компания «Флай-авто». Она требует от Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального 1 млрд руб.