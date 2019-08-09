Митинги обошлись в миллионы рублей

Столичный бизнес потерял больше 100 млн руб. из-за несогласованных акций протеста. По крайней мере, об этом сообщает источник ТАСС в столичной мэрии. Из-за перекрытых улиц 27 июля и 3 августа многие заведения в центре города были вынуждены закрыться, либо их сотрудников просто не пропускали полицейские. В то же время в Ассоциации компаний розничной торговли считают, что потери бизнеса во время протестных акций не были существенными, однако конкретных сумм не приводят.

“Ъ FM” попросил оценить ущерб бизнеса от протестов президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова. Он также является зампредом экспертного совета при департаменте торговли и услуг города Москвы: «Цифру точно никто не подсчитывал, сложно сказать, сколько бы в этот день был оборот кафе или ресторана. В любом случае, когда лето не жаркое, люди уезжают на юг, на дачи, любой товарооборот для предприятия очень важен, потому что в конце месяца нужно платить зарплату, аренду — этого же никто не отменял. Я общался с коллегами, больше всего они боятся, если начнется что-нибудь такое, как во Франции: то витрины бьют, то машины поджигают».

К фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках также поданы первые иски. Мосгортранс посчитал, что в результате несогласованной акции им был нанесен ущерб в 100 млн руб. В пресс-службе предприятия на звонки “Ъ FM” не ответили. Адвокат Даниила Кононова, которого обвиняют в организации беспорядков 27 июля, Григорий Червонный в беседе с “Ъ FM” рассказал, что еще не успел ознакомиться с иском: «Они подали заявление в рамках уголовного дела, то есть о признании гражданскими истцами себя. Никто с этими заявлениями не успел. Нужно идти к следователю, подавать ходатайство, получать все документы. Вообще, когда взыскиваются убытки, это Гражданский кодекс в чистом виде — статья 15. Чтобы взыскать, нужно доказать причинно-следственную связь между действиями конкретного лица и этим убытком, то есть судье нужно объяснить, что, например, Иванов разбил стекло, которое стоило 100 руб. Если мы посмотрим видео, которое в основе уголовного дела, там ни один из участников какой-либо ущерб не причиняет.

Как они это собираются доказывать, как делить на всех, честно, не представляю. То есть это какие-то новеллы в гражданском праве, наверное, будут».

Также стало известно, сколько столичные власти потратили на проведение фестивалей в Парке Горького, которые проходили одновременно с протестными акциями. Журналисты обнаружили документы на организацию «Бургерфеста», который прошел 27 июля, и музыкального фестиваля «Шашлык Live» 3 августа. В общей сложности они стоили организаторам 14 млн руб., однако в документацию не включены гонорары артистам. Хэдлайнерами «Шашлык Live» были «Сплин», «Чайф» и Юлия Чичерина. Участники рынка отказываются называть конкретные суммы. А продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин заявил “Ъ FM”, что музыканты могли выступить и бесплатно: «Представим себе ситуацию, что некто из мэрии говорит: “Слушайте, парни, надо сейчас бесплатно сыграть, но, когда у нас будет день города, за один день дадите три концерта”. Наверное, такое могло быть. Или звонят группе X и говорят: “Слушайте, парни, можете сыграть 3-го числа?” “Вы знаете, нет, потому что мы планировали сыграть в каком-то городе”. А им там говорят, мол, нам очень надо. “А если мы вам заплатим два гонорара?” И группа такая: “Ну, окей”».

Как несогласованный митинг сказался на работе торговых точек Читать далее

В эту субботу в Парке Горького пройдет еще один фестиваль Meat&Beat. Многие артисты, изначально заявленные в афише, отказались от участия, но в беседе с “Ъ FM” выступление подтвердили Егор Крид, группа «Градусы» и Бьянка. Документация о затратах на проведение этого фестиваля еще не опубликована.

Иван Якунин