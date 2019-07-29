Протесты прервали торговлю

В субботу на Тверской улице, судя по сообщениям из соцсетей, не работали магазин одежды H&M, продуктовый универмаг «Елисеевский», салон связи «МегаФон», а также супермаркет «Вкусвилл». Судя по опубликованным пользователями фотографиям, магазины и точки общепита ссылались на «технические работы» и «санитарный час», разместив соответствующие таблички на закрытые двери своих заведений.

В пресс-службе сети Cofix, под брендом которой работают три кофейни на Тверской улице и одна — на Манежной площади, рассказали, что одна из кофеен приостановила свою работу примерно с 13:00 до 18:00 после настойчивых рекомендаций городской управы. При этом, отмечает представитель сети, власти обращались и в две другие кофейни, которые по их просьбе приостанавливали свою работу примерно на час.

Представитель еще одного заведения на Тверской, пожелавший остаться анонимным, рассказал “Ъ”, что также был вынужден приостановить работу площадки после неофициальной просьбы, поступившей со стороны управы Тверского района. Другой собеседник “Ъ”, который также управляет несколькими торговыми точками на Тверской улице, отмечает, что в субботу утром их посетил представитель Московского городского суда и продемонстрировал распоряжение с рекомендациями для магазинов и точек общепита на Тверской улице приостановить работу заведений 27 июля до 17:00–18:00. Еще один представитель торговой сети, чей магазин работает на улице, поясняет “Ъ”, что к ним заранее поступило распоряжение от префектуры ЦАО о запрете на продажу алкоголя, пива и напитков в стекле. По его словам, это стандартная практика во время массовых мероприятий. В пресс-службе ГК «Шоколадница» также подтверждают, что несколько кофеен на Тверской были закрыты по просьбе правоохранительных органов. При этом даже в те заведения, которые продолжали работать, несмотря ни на что, попасть было невозможно: у каждой двери на Тверской дежурили по два работника ОМОНа, утверждает один из очевидцев.

Никита Щуренков