Глава МИД Японии на встрече с Лавровым призвал освободить обвиненного в шпионаже журналиста
Глава МИД Японии Мотеги на встрече с Лавровым призвал освободить журналиста Имаи
Глава МИД Японии Тошимицу Мотеги на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Москву освободить из-под ареста журналиста Юки Имаи, который был задержан сотрудниками ФСБ на Сахалине 13 октября. Об этом сообщает Kyodo News.
Репортер газеты «Хоккайдо Симбун» обвиняется в шпионаже. Он содержится под стражей в московском СИЗО. По версии следствия, он собирал сведения об участниках СВО с Курил по заданию японской разведки. МИД Японии уже выражал РФ протест из-за обвинения.
Агентство сообщает, что японский министр также изложил позицию своей страны по нерешенным двусторонним вопросам, в том числе по Южным Курилам. Вместе с тем он попросил Россию «предпринять шаги для достижения справедливого и прочного мира» с Украиной.
Беседа состоялась по просьбе японской стороны, указано в сообщении МИД РФ. Она прошла на саммите министров иностранных дел стран G20 в американском штате Джорджия. Господин Лавров во время разговора сказал, что Японии необходимо отказаться от своей недружественной политики в отношении России, если она надеется возобновить полномасштабный диалог.
Несмотря на напряженные отношения, высшие дипломаты стран договорились продолжать общение. Предыдущая официальная встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в сентябре 2021 года.