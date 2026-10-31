Глава МИД Швейцарии посетил Пхеньян после открытия дипоматического офиса в КНДР

Швейцария входит в Наблюдательную комиссию нейтральных стран — независимый орган, созданный для надзора за соблюдением Соглашения о перемирии, которое положило конец Корейской войне 1950–1953 годов. Дипломатические отношения с КНДР Берн установил ещё в 1974 году. Однако вместо полноценного посольства с 1997 года в Пхеньяне работало только Отделение по гуманитарному сотрудничеству, но и его закрыли в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Таким образом, открытие представительства знаменует собой первое политическое и дипломатическое присутствие Швейцарии в КНДР.