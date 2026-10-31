Глава МИД Швейцарии посетил Пхеньян после открытия дипоматического офиса в КНДР
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 30 октября провел переговоры с главой МИД КНДР Чвэ Сон Хи. Об этом сегодня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Южнокорейское агентство «Рёнхап» отмечает, что разговору предшествовало открытие Швейцарией своего первого дипломатического представительства в Пхеньяне, которое начало работать 19 октября.
Дипломаты обсудили развитие сотрудничества двух стран и ситуацию в мире, пишет ЦТАК. В тот же день господин Кассис также встретился с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном. Партийный функционер считается приближенным лидера страны Ким Чен Ына.
Игнацио Кассис пробыл в КНДР два дня, после чего отправился в Сеул. Там швейцарский министр поделился подробностями своих бесед в Пхеньяне с советником по национальной безопасности Южной Кореи Ви Сон Лаком и с замминистра иностранных дел Чон Ён Ду, который курирует направление Северной Кореи. Об этом сообщили в МИД Южной Кореи.
Швейцария входит в Наблюдательную комиссию нейтральных стран — независимый орган, созданный для надзора за соблюдением Соглашения о перемирии, которое положило конец Корейской войне 1950–1953 годов. Дипломатические отношения с КНДР Берн установил ещё в 1974 году. Однако вместо полноценного посольства с 1997 года в Пхеньяне работало только Отделение по гуманитарному сотрудничеству, но и его закрыли в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Таким образом, открытие представительства знаменует собой первое политическое и дипломатическое присутствие Швейцарии в КНДР.