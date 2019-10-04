Волкер заявил Конгрессу, что советовал Украине не вмешиваться в политику США

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал показания Конгрессу в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Американский дипломат заявил конгрессменам, что советовал украинским властям не пытаться оказать влияния на политику Вашингтона. Он также утверждает, что ни господин Трамп, ни кто-то еще из американской администрации не оказывали на него давление, чтобы начать на Украине расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Господин Волкер давал показания почти 10 часов, слушания прошли в закрытом режиме, сообщает AP. Бывший спецпредставитель США по Украине подтвердил, что летом помог договориться о личной встрече президентского адвоката Рудольфа Джулиани с Андреем Ермаком, помощником президента Украины Владимира Зеленского. Курт Волкер тогда предупредил адвоката, чтобы тот не слишком доверял генпрокурору Украины Юрию Луценко. В августе прокурор ушел в отставку, а позднее рассказал, что Руди Джулиани неоднократно просил его начать расследование в отношении Байденов, но получал отказ.

Курт Волкер также назвал «странным» решение США заморозить $250 млн, выделенных на военную помощь Украине. Деньги замораживались в августе на время проверки, которую инициировал Дональд Трамп. Господин Волкер утверждает, что ему не объясняли, с чем была связана задержка с оказанием помощи. Сам президент США говорил, что начал проверку из-за опасений по поводу «ненадлежащего использования средств». В сентябре Вашингтон восстановил военную помощь Киеву, однако господин Трамп не исключал дальнейшую блокировку финансирования.

Напомним, скандал в США разразился после того, как появилась информация, что Дональд Трамп в телефонной беседе с Владимиром Зеленским пытался оказать на него давление, чтобы тот инициировал расследование против Хантера Байдена. Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».