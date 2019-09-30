Луценко рассказал об отказе начать расследование против сына Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани неоднократно обращался с просьбой к бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, однако получал отказ. Об этом сам господин Луценко рассказал в интервью Los Angeles Times. Напомним, Джозеф Байден является возможным конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года.

Господин Луценко сообщил, что дважды встречался с господином Джулиани — в Нью-Йорке и в Варшаве, а также неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, адвокат американского лидера был постоянно интересовался тем, какие нарушения могли допустить господин Байден или его сын, а также неоднократно настаивал на начале расследования в отношении них.

«Я сказал: "Давайте сделаем по линии прокуратуры, а не через президентов". Я сказал Джулиани, что не могу начать расследование лишь в интересах американского чиновника»,— рассказал господин Луценко, подчеркнув, что не имел доказательств для начала собственного расследования. Он заверил, что был готов оказать содействие в проведении расследования, если бы его начала американская сторона, например, ФБР. Экс-генпрокурор Украины добавил, что вхождение Хантера Байдена в состав руководства компании Burisma могло быть свидетельством наличия конфликта интересов, однако не было нарушением закона.

20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена. В связи с этим Демократическая партия США заподозрила господина Трампа в злоупотреблении властью для того, чтобы повлиять на исход выборов, и потребовала импичмента главы государства. Позднее господин Трамп подтвердил, что обсуждал с господином Зеленским деятельность бывшего вице-президента США, а также разрешил опубликовать стенограмму разговора, что и было сделано. Минюст США не нашел в ней нарушений.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».