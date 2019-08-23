Адвокат Дональда Трампа взял украинский след

Госдепартамент США помог адвокату президента Дональда Трампа и бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани организовать встречу с высокопоставленным представителем новой украинской администрации, сообщила The New York Times (NYT). В ходе переговоров господин Джулиани «настоятельно призывал» киевские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, чтобы выяснить, были ли связаны его поездки на Украину с бизнес-интересами сына. Джо Байден — кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году и, согласно опросам, фаворит гонки.

О новой попытке команды Дональда Трампа привлечь украинские власти к участию в президентской гонке в США в четверг сообщила The New York Times. По данным издания, в мае адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани был вынужден отменить уже запланированную поездку в Киев, в ходе которой он собирался встретиться с руководителями Генеральной прокуратуры и представителями администрации президента Петра Порошенко, чтобы попытаться убедить их начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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Сын господина Байдена Хантер в мае 2014 года стал членом правления зарегистрированного на Кипре Burisma Holdings, занимающегося разведкой и добычей газа на Украине, и, как неоднократно заявляли представители Республиканской партии, частые вояжи вице-президента в Киев могли быть связаны с продвижением бизнес-интересов этой компании. Никаких подтверждений этой версии, правда, так и не было предъявлено, а после разгоревшегося в Вашингтоне скандала господин Джулиани был вынужден отменить запланированную поездку в Киев. При этом в интервью все той же The New York Times адвокат Дональда Трампа сообщил, что не видит ничего необычного в этой поездке, а расследование в отношении господина Байдена «могло бы очень и очень помочь» его клиенту и, в свою очередь, помочь правительству.

По сообщению издания, в последние недели Рудольф Джулиани провел несколько телефонных разговоров, а затем во время поездки в Мадрид встретился с близким другом и помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Сам господин Джулиани подтвердил эту информацию, сказав, что ездил на эту встречу как «частное лицо». При этом юрист не уточнил, знал ли президент Трамп об этой инициативе.

В июле господин Ермак посетил Вашингтон, где провел серию переговоров с представителями администрации и обсудил возможные санкции против российских трубопроводов и перспективы проведения встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пояснил адвокат главы Белого дома, во время встречи в Мадриде он «настоятельно призывал» представителя украинских властей начать расследование с целью установить, были ли визиты вице-президента Джо Байдена на Украину связаны с бизнес-интересами его сына. «Просто расследуйте эту чертову историю»,— привел в разговоре с газетой свои слова господин Джулиани и добавил, что «вполне уверен» в том, что украинские власти согласятся начать расследование.

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Рудольф Джулиани также признал, что помощь в организации поездки оказал Госдепартамент США, а о личной встрече с помощником президента Зеленского договаривался спецпредставитель по Украине Курт Волкер. После переговоров, по словам господина Джулиани, он рассказал «представителям Государственного департамента» о деталях встречи.

В Вашингтоне пока не комментируют публикацию The New York Times. В мае после появления первых сообщений об инициативе адвоката президента лидеры Конгресса США обратились к украинским властям с требованием отказаться от любого сотрудничества с господином Джулиани.

«Любая координация действий между украинским правительством и адвокатом президента Трампа серьезно грозит уменьшением поддержки Украины в Конгрессе»,— говорится в заявлении лидера демократического большинства в Палате представителей Стэни Хойера и главы комитета по международным делам палаты Элиота Энгела.

В последние два года консервативные издания и телеканалы в США сообщали о том, что поддержкой украинских властей в ходе выборов 2016 года пользовались Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии, но никаких доказательств этой поддержки предъявлено так и не было.

Бывший вице-президент США Джо Байден сегодня считается лидером президентской гонки. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, проведенного консервативным телеканалом Fox News, на предстоящих в 2020 году выборах господина Байдена готовы поддержать 50% американцев. О готовности проголосовать за кандидатуру Дональда Трампа заявили лишь 38% опрошенных.

Кирилл Белянинов, Вашингтон