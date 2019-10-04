Перетягивание импичмента

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сегодня дает показания в Конгрессе в рамках начинающегося расследования по вопросу об импичменте Дональда Трампа, а 11 октября законодатели ждут у себя экс-посла США в Киеве Мари Йованович. В ходе слушаний с участием сотрудников Госдепа и Белого дома законодатели намерены выяснить, есть ли основания для вотума недоверия президенту. В то время как все больше американцев выступают за импичмент, а сам Дональд Трамп называет это «переворотом», республиканцы развернули контрнаступление на вероятного демократического кандидата на выборах 2020 года Джо Байдена, обвиняя его в коррупционной деятельности на Украине и в Китае.

Конгресс в поход собрался

Инициаторами расследования обстоятельств скандального телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Конгрессе США стали сразу три комитета Палаты представителей, возглавляемые демократами и наиболее непримиримыми противниками Дональда Трампа. В совместном письме, направленном госсекретарю США Майку Помпео, председатели комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Элиот Энгел, Адам Шифф и Элайджа Каммингс потребовали незамедлительно предоставить Конгрессу США все документы о контактах президентов Трампа и Зеленского, имеющиеся в распоряжении дипломатического ведомства.

В обращении также указаны бывшие и действующие американские дипломаты, которые должны пролить свет на действия администрации президента Трампа на Украине. В ближайшее время на Капитолийском холме выслушают показания пяти ключевых свидетелей: бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, экс-посла в Киеве Мари Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепа Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондленда.

Первым на вопросы законодателей сегодня будет отвечать Курт Волкер, подавший в отставку с поста спецпредставителя США по Украине в конце прошлой недели (см. “Ъ” от 30 сентября), а Мари Йованович выступит на Капитолийском холме 11 октября.

Обе стороны противостояния в Вашингтоне не скрывают, что слушания с участием господина Волкера и госпожи Йованович грозят Дональду Трампу новыми неприятностями, учитывая, что бывший спецпредставитель по Украине и бывший посол в Киеве уже не являются действующими дипломатами и в своих показаниях могут чувствовать себя более свободно, чем члены президентской команды. Кроме того, Мари Йованович, назначенная послом на Украину еще при Бараке Обаме, никогда не скрывала своего негативного отношения к Дональду Трампу и, по данным украинских источников, даже призывала политиков в Киеве воспринимать его как временную фигуру.

Новым подтверждением того, что инициатива демократов в Палате представителей вызывает растущую нервозность в команде Дональда Трампа, стало ответное письмо, которое госсекретарь Помпео направил во вторник главе комитета по иностранным делам Элиоту Энгелу. Майк Помпео обвиняет демократов в «попытке запугивания, угроз и неправомерного поведения в отношении выдающихся профессионалов Госдепа, включая нескольких действующих сотрудников дипломатической службы». В связи с этим господин Помпео потребовал, чтобы на слушаниях присутствовал юрисконсульт Госдепа.

Между тем Элиот Энгел немедленно вернул мяч на половину Майка Помпео, обвинив его в попытке заткнуть рот дипломатам, вызванным в Конгресс. «Он должен немедленно прекратить запугивать свидетелей из Госдепа, пытаясь защитить себя и президента»,— заявил Элиот Энгел.

Главная мишень демократов Дональд Трамп сам впервые открыто признал всю серьезность скандала, допустив возможность утраты власти. «Поскольку с каждым днем я узнаю все больше и больше, я прихожу к выводу, что то, что происходит,— это не импичмент, это переворот»,— написал господин Трамп в Twitter. По его мнению, проводимое расследование имеет своей целью «лишить людей власти, их права голоса, их свобод, их Второй поправки, религии, военных, пограничной стены и их Богом данных прав как граждан Соединенных Штатов Америки».

Помимо дипломатов в рамках набирающего обороты парламентского расследования законодатели намерены заслушать адвоката президента Руди Джулиани, который упоминался в разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшемся 25 июля (о непростых взаимоотношениях Курта Волкера и Руди Джулиани, в последние месяцы координировавших действия администрации США на Украине, см. “Ъ” от 30 сентября).

Свидетельством того, что Руди Джулиани также готовится к затяжным оборонительным боям, стало его решение привлечь для представления своих интересов в Конгрессе известного юриста Джона Сейла. Господин Сейл работал помощником окружных прокуроров штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Флорида, а также был помощником спецпрокурора, расследовавшего Уотергейтский скандал, который в 1974 году привел к отставке президента Никсона. «Меня только что привлекли. Дело очень сложное. Мы только приступили к анализу того, какую линию нам следует выбрать»,— озабоченно заметил Джон Сейл.

Не рой вотум другому

Последние замеры общественного мнения, проведенные в конце сентября, свидетельствуют о том, что в ходе активной медийной кампании демократам удалось добиться определенного сдвига в настроениях избирателей. Сразу несколько ведущих опросов показывают: за импичмент Дональда Трампа выступает все большее число граждан США.

Так, согласно опросу CNN, за отстранение Дональда Трампа от власти сегодня выступают 47% респондентов (в мае этот показатель составлял 41%). Причем с 8% до 11% выросло число желающих импичмента среди независимых и республиканцев.

Еще один опрос телекомпании CBS выявил, что инициированное демократами расследование поддерживают 55% американских граждан. Правда, при этом 77% опрошенных сторонников Республиканской партии выступают против.

Как следует из опроса Университета Монмута, мнения избирателей разделились: за импичмент выступают 44% американцев, против — 52%, остальные не определились.

И наконец, новый опрос Hill—HarrisX выявил, что за импичмент сегодня выступают 47% американцев — на 12% больше по сравнению с предыдущим опросом июня этого года.

Изменение настроений в обществе может стать для Дональда Трампа тревожным сигналом, учитывая, что слушания в Конгрессе только начинаются, а за его уход уже сегодня выступает столь значительное количество респондентов. Для сравнения: в начале Уотергейтского скандала досрочный уход Ричарда Никсона поддерживали лишь 19% американцев. А в начале слушаний по импичменту Билла Клинтона предложение отстранить его от власти одобряли 34% опрошенных.

Вынесение импичмента президенту Трампу еще недавно выглядело практически невозможным, учитывая, что демократы контролируют только Палату представителей Конгресса США, в то время как в верхней палате, Сенате, большинство принадлежит республиканцам. Однако накануне слушаний на Капитолийском холме этот сценарий уже не кажется столь бесспорным.

«Если выяснится, что администрация Трампа действительно угрожала президенту Зеленскому, и это подтвердят чиновники Госдепа, то это станет серьезным аргументом против президента и перетянет сенатских республиканцев на сторону демократических сторонников импичмента. Однако если расследование закончится ничем, тогда сложится принципиально иная ситуация: демократы могут и проиграть президентские выборы 2020 года. Более того, если окажется, что наиболее вероятный демократический соперник Дональда Трампа Джо Байден замешан в лоббистской деятельности на Украине, это уничтожит его шансы на избрание»,— пояснил “Ъ” профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин, называющий ситуацию вокруг импичмента «обоюдоострой».

Пытаясь развернуть контрнаступление против Джо Байдена, помимо «украинского скандала» республиканцы проявляют новый интерес к его китайским связям, о которых президент Трамп упомянул еще в мае. В среду, накануне слушаний в Конгрессе с участием Курта Волкера, телекомпания NBC напомнила о визите вице-президента Байдена в Пекин, состоявшемся в ноябре 2013 года. В ходе этой поездки Байдена-старшего сопровождал его сын Хантер Байден, ранее ставший фигурантом коррупционного скандала на Украине и учредивший в Китае частный фонд для привлечения инвестиций. Противники Джо Байдена считают, что в Китае бывший вице-президент действовал по той же схеме, что и на Украине: использовал свое служебное положение для лоббирования деловых интересов своего сына.

«В Америке начинается игра на встречных курсах, и вовсе не факт, что главным проигравшим окажется Дональд Трамп, а не Джо Байден. Рейтинг господина Байдена уже сегодня начинает снижаться, и в определенный момент демократы могут быть вынуждены сделать ставку на другого кандидата, чтобы не проиграть выборы или не получить будущего президента, который изначально станет "хромой уткой"»,— пояснил “Ъ” директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

Примечательно, что начало слушаний по импичменту в Конгрессе США совпало с началом масштабной рекламной кампании президента Трампа, запущенной его избирательным штабом. Как заявил представитель его штаба Брэд Парскейл, за последние три месяца глава Белого дома собрал рекордную сумму пожертвований в истории американских выборов — $125 млн, что почти вдвое превышает сумму, которую в третьем квартале 2011 года собрал в ходе своей избирательной кампании предыдущий президент США Барак Обама.

Сергей Строкань